Власти Таиланда анонсировали снижение цен на свет до 4,3 бата к концу года

Тайское Управление по энергетической политике и планированию в сфере энергетики (EPPO) считает вероятным, что к концу года государство сможет снизить тариф на электроэнергию для всех потребителей до 4,3-4,4 бата за квт/ч. Уже с мая страна вернется к плоской ставке тарифа для домохозяйств и для бизнеса на уровне 4,7 бата за квт/ч, но это все равно близко к историческому максимуму.

Новости Пхукета

30 Апреля 2023, 09:00 AM

Поскольку своего угля и газа у Таиланда нет, обеспечить энергетический суверенитет страна может только за счет развития энергетики на возобновляемых источниках. Фото: EGAT