Власти Таиланда анонсировали снижение цен на свет до 4,3 бата к концу года

Тарифы на электроэнергию в Таиланде корректируются раз в четыре месяца, при этом государство устанавливает отдельные ставки для домохозяйств и для бизнеса. Сейчас для обычных жителей киловатт стоит 4,72 бата, что является абсолютным максимумом за всю историю. Тариф для бизнеса тоже беспрецедентен – 5,33 бат. С 1 мая и до конца августа ставка будет составлять 4,7 бата для всех потребителей.
Стоимость электроэнергии в Таиланде радикально увеличилась на фоне начала полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной в конце февраля 2022 года. И сама военная операция, и начавшаяся вместе с ней санкционная война спровоцировали сильный и продолжительный рост мировых цен на все энергоносители, а в Таиланде львиная доля электричества производится за счет сжигания именно импортного сырья.
После года боевых действий мировые цены на наз начали отступать от рекордно высоких значений, так что теперь EPPO рассматривает возможность скорректировать и тарифы на электричество для тайских потребителей. В качестве второго позитивного фактора (кроме улучшения мировой конъюнктуры) директор ЕРРО Ваттанапонг Куроват назвал увеличение собственной добычи газа в Таиланде, указывает Bangkok Post.
Газета пишет, что компания РТТ уже к середине 2023 года планирует в две или даже два с половиной раза нарастить дневные поставки с месторождения Эраван в сиамском заливе. Мировые цены, как ожидается, тоже продолжат снижаться.
В статье от 29 апреля Bangkok Post приводит следующую структуру тайского рынка электричества:
- 57% – собственная генерация на природном газе;
- 19% – собственная генерация на угле;
- 9% – собственная генерация на возобновляемых источниках;
- 15% – импорт электроэнергии из соседних стран.
Природный газ и уголь для тайских электростанций – преимущественно импортные. Собственных запасов в стране недостаточно для обеспечения своих потребностей, тем более, что Таиланд является активным экспортером, производя самые разные товары для продажи за рубеж.