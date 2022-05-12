Власти проверяют законность земельных работ в холмах Кату

Официальные лица Пхукета продолжают проверку по факту проведения работ с использованием строительной техники в холмах в Кату. Приказ о приостановке работ уже издан, но под вопросом остаются, в частности, права на сам земельный участок, который может находиться на охраняемой территории.

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О подозрительных работах на территории лесного резерва Kamala Hills National Forest Reserve, простирающегося от Камалы на западе фактически до Ко-Кэу на востоке, первым сообщило издание Isra News. Оно опубликовало сделанные в холмах фотографии площадки, где работал экскаватор, а два грузовика вывозили грунт.

Издание указало координаты места – 7°56’09.599"N / 98°21’44.639"E – и отметило, что речь идет об участке на высоте выше 90 м над уровнем моря и с уклоном холма более 35%, что практически исключает возможность проведения каких-либо строительных или земельных работ. Также издание добавило, что официальные лица игнорируют возможное нарушение, а заодно процитировало пожелавшего сохранить анонимность местного жителя, заявившего, что землей владеет некий человек с большими связями. Также Isra News обратилось с заявление в региональный офис Управления лесных ресурсов в Краби.

На фоне резонанса власти Пхукета провели уже две выездные инспекции по указанным координатам. Последняя состоялась 10 мая, участие в ней принимали глава округа Кату Сиват Равангкун и представители профильных ведомств, которых сопровождали силовики. До этого официальные лица уже поговорили с предполагаемым владельцем или представителем владельца, который предоставил документы на землю, а также заявил, что работы по вывозу грунта осуществляются в интересах администрации Ко-Кэу для прокладки дороги.

По состоянию на 12 мая никакой техники на площадке в холмах нет, работы приостановлены. Глава Кату Сиват Равангкун это подтвердил.

По остальным моментам остаются вопросы. В частности, не подтверждена административная принадлежность самого участка, который хоть и находится на территории резерва со словом «Камала» в названии, но географически располагается на границе Кату и Ко-Кэу, то есть на границе разных округов – Кату и Мыанг-Пхукет.

Вызывают вопросы и документы на участок – земельный титул NorSor 3, предполагающий пользование землей, но не полную собственность. Бумаги выданы на участок площадью 40 рай, тогда как площадка, о которой идет речь, ровно в 10 раз меньше. Это момент может, в частности, указывать на использование известного в Таиланде приема «летающий SorKor», когда используется сходство очертаний двух участков и документы, выданные на один (к примеру, дешевый или небольшой) в процессе переоформлений и «апгрейдов» превращаются в бумаги на другой (более дорогой или в принципе не подлежащий оформлению). Смысл состоит в том, чтобы в ходе постепенно «апгрейдов» довести легкий в получении титул низового уровня, до чанота, дающего право полной собственности.

Также пхукетский офис Министерства природных ресурсов и окружающей среды проводит проверку на предмет того, не нарушают ли работы в Кату природоохранного законодательства.

По вопросу о высоте, на которой находится земля, и о крутизне склона господин Равангкун пока ничего не сказал.