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Власти просят помощи у жителей в решении проблемы собак на улицах

Муниципалитет Пхукет-Тауна услышал просьбы жителей Soi Talingchan и устроил там отлов бродячих собак, гонявшихся за мотоциклистами и доставлявших другие неудобства людям. В ответ власти обратились к самим горожанам с призывом быть ответственными и тоже способствовать тому, чтобы улицы были безопасными и чистыми. В частности, речь идет о том, чтобы хозяева не позволяли своим питомцам бегать без присмотра и справлять нужду, где вздумается.

Новости Пхукета

20 Апреля 2023, 06:26 PM
Двух бродячих собак поймали у мечети Masjid Jamek (Yameay) в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Municipaity

Двух бродячих собак поймали у мечети Masjid Jamek (Yameay) в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Municipaity

Двух бродячих собак поймали у мечети Masjid Jamek (Yameay) в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Municipaity

Двух бродячих собак поймали у мечети Masjid Jamek (Yameay) в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Municipaity

Двух бродячих собак поймали у мечети Masjid Jamek (Yameay) в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Municipaity

Двух бродячих собак поймали у мечети Masjid Jamek (Yameay) в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Municipaity

Работники муниципалитета выехали на отлов собак на Soi Talichan в среду, 19 апреля. Название улицы мало что скажет даже коренным жителям Пхукета, однако находится она фактически в самом центре Старого города и начинается от кольца с Часовой башней улица. Именно на въезде на Soi Talichan находится ресторан Mee Ton Poe.

В ходе облавы 19 апреля были пойманы две бродячие собаки. Остальные животные разбежались, но официальные лица пообещали, что вернутся за ними. Пойманных псов отвезли в государственный собачий приют в Май-Кхао, где их стерилизуют и привьют. Дальнейшая судьба животных пока не решена.

В публикации об отлове муниципалитет Пхукет-Тауна обратился к жителям с призывом также способствовать тому, чтобы и домашние собаки на улицах создавали минимум проблем.

В частности, власти попросили хозяев не выпускать своих питомцев гулять без присмотра, а также быть ответственными хозяевами и следить за чистотой. Муниципалитет напомнил, что любое загрязнение городских пространств может быть основанием для привлечения к ответственности по Закону о чистоте и порядке в городах. В частности, это относится к собачьим экскрементам.



 

 

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