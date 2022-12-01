Власти пообещали заняться мусором на острове Сирэ

Муниципалитет Рассады и Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) отреагировали на призыв общественной группы Monsoon Garbage Thailand заняться проблемой мусора на острове Сирэ. Речь идет о бедных восточных окраинах Пхукет-Тауна, где проживают самые бедные работники рыболовецкой отрасли Пхукета, включая многочисленных трудовых мигрантов из Мьянмы.

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Ранее на этой неделе Monsoon Gargage Thailand опубликовала в Facebook серию снятых с квадрокоптера фотографий окрестностей рыбацкого порта и рынка, куда ежедневно рыбаки привозят улов. На вызвавших широкий резонанс кадрах видно, что район буквально завален мусором, заполняющим пространства между домами местных жителей. Земля покрыта слоем бытовых отходов, при этом сам район является прибрежными манграми, то есть мусор не может не попадать в море.

Администратор страницы Monsoon Garbage Thailand попросил считать его публикацию официальным обращением к министру природных ресурсов и окружающей среды Варавуту Силпа-Арче, губернатору Пхукета Наронгу Вунсиеу, Офису омбудсмена и Офису премьер-министра Таиланда.

«Более 100 тонн бытового мусора лежат здесь не замечаемыми уже свыше 20 лет. Многие ведомства знают об этой проблеме, но не могут ничего сделать из-за трудностей с управлением отходами и нехваткой бюджета. Я знаю, что вы приезжаете на Пхукет. Я хочу, чтобы вы увидели это своими собственными глазами. Каждый день этот мусор оказывается в море вместе с приливами и отливами. Мы собираем его на берегу, собирали его на подводных субботниках, но мы тратим свое время. В этом сообществе живет множество трудовых мигрантов, они живу без менеджмента утилизации отходов десятилетиями», – заявил админ Monsoon Garbage Thailand.

«У меня нет полномочий сделать что-либо, я могу ли презентовать ситуацию вам. Потом что, видимо, никто не осмеливается продемонстрировать вам такие фото. И я делаю это только потому, что всем сердцем желаю блага своей стране», – добавил он.

Призыв был опубликован 28 ноября и, видимо, дошел до адресата, поскольку 1 декабря на восточную окраину Пхукет-Тауна приехал директор входящего в Минприроды Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) Аттхапхон Чарончанса, который ранее уже не раз бывал в проблемных с точки зрения экологии местах Королевства и пользуется уважением как в своем ведомстве, так и за его пределами.

Господин Чарончанса убедился, что резонансные фотографии из мигрантских кварталов – отнюдь не фотошоп. А поскольку визит главы DMCR фотографировала PR-служба администрации Пхукета, то убедились в этом и все, кто мог сомневаться раньше. Бедные районы «курорта мирового уровня», действительно, выглядят так, как на фото Monsoon Gargage Thailand.

В ходе визита господин Чарончанса побеседовал с местным населением, а также с представителями муниципалитета тамбона Рассада, на территории которого находится остров Сирэ и вся восточная окраина Пхукет-Тауна. В ходе этих бесед подтвердилась и высокая плотность населения в районе, и то, что нормальная утилизация бытовых отходов в нем отсутствует. Хотя и с выбрасывающих отходы жителей тоже никто не намерен снимать ответственность.

«На этой территории много жителей. Бирманцы снимают здесь дома и живут в лесных зонах, где раньше муниципалитет Рассады собирал мусор. Но это не все, поскольку многие из жильцов выбрасывают отходы в море. Удастся ли решить эту проблему или нет – это зависит и от сознательности самих жителей. В прошлом они не были сознательны. Если кто-то хочет [бесконтрольно] выбрасывать отходы, стремительно умножая объемы мусора, и если люди не будут помогать друг другу в заботе о своем месте проживания, то властям придется применить закон», – заявила PR-служба Пхукета в отчете о визите главы DMCR.

PR-служба не отметила, почему муниципалитет Рассады вывозил мусор только «в прошлом». Также ничего не было сказано о том, почему власти не вспомнили о возможности применения закона, к примеру, на прошлой неделе, то есть до публикации Monsoon Gargage Thailand, последовавшей за этим волны возмущения в соцсетях и, наконец, приезда главы DMCR, отвечающего за мангры и все прибрежные экосистемы.

По итогам инспекции 1 декабря мэр Рассады Накарин Йосжнграт пообещал, что районная администрация организует большой субботник Big Cleaning Day, в ходе которого будет собран мусор и на земле, и в воде. Также районные власти наймут подрядчика для сбора и вывоза мусора в дальнейшем. Впрочем, одновременно было сказано и о контроле за «проживанием иностранных рабочих, потому что они живут плотно друг к другу». Именно такой эвфемизм PR-cлужба Пхукета выбрала для описания бытовых условий у трудовых мигрантов, тысячи которых ютятся в нищих трущобах Рассады, обеспечивая своим низкооплачиваемым трудом экспорт тунца и других даров моря, которыми гордится Таиланд.

Добавим, что губернатор Наронг Вунсиеу приезжал на восточную окраину Пхукет-Тауна 9 ноября. Чиновник и его супруга участвовали в новоселье фонда Seeds of Change, который пытается бороться с нищетой в среде мигрантов, обучая жен и родственниц рыбаков швейному делу. Усилия многих других благотворительных организаций также направлены на изменение ситуации на острове Сирэ, в частности, на то, чтобы местные дети получали хотя бы начальное образование и какие-то шансы на лучшую жизнь для себя и своих родных.