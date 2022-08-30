Власти Пхукета занялись проблемой наводнений в Рассаде

Жители Soi Paniang в тамбоне Рассада и ее окрестностей дождались внимания властей к проблеме регулярных локальных наводнений в своем районе. Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, в качестве временного решения уже установлена мобильная помпа для откачки воды, а закрыть вопрос окончательно должна новая дренажная система для отвода воды в канал Банг-яй.

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Жители Soi Paniang страдают от наводнений в каждый сезон дождей. Фото: Муниципалитет Рассады

Жители Soi Paniang страдают от наводнений в каждый сезон дождей. Фото: Муниципалитет Рассады

Жители Soi Paniang страдают от наводнений в каждый сезон дождей. Фото: DDPM Phuket

Ситуации на Soi Paniang было посвящено совещание под председательством вице-губернатора Пичета Панапхонга, прошедшее в здании администрации провинции 29 августа.

«Мы получаем жалобы на наводнения каждый год в сезон дождей, поскольку система водоотвода не справляется со всеми осадками. Жилые дома и коммерческие постройки затапливаются, людям трудно даже выехать из своего района и добраться до домов», – констатировал на совещании вице-губернатор Панапхонг.

По его словам, особенно сложная ситуация сложилась на Soi Paniang 1. Впрочем, от наводнений страдают жители многих улиц, находящихся к востоку от Bypass Rd.

В качестве временного решения муниципалитет Рассады получил от административной организации Пхукета (OrBorJor) мобильную помпу для откачки воды в канал Банг-Яй.

Долгосрочным решением должна быть прокладка новой системы ливневой канализации метровой ширины, которая позволила бы стабильно отводить излишки осадков в канал. Над этим проектом сейчас работает Управление общественных работ и городского планирования.