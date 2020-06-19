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Власти Пхукета предложили отказаться от регистрации через gophuget.com

Администрация провинции Пхукет обратилась к местной полиции с предложением отменить требование об обязательной регистрации через сервис gophuget.com при въезде на остров и выезде на материк. Соответствующее требование было введено одновременно с открытием мостов, соединяющих Пхукет и провинцию Пханг-Нга.

Новости Пхукета

19 Июня 2020, 03:54 PM
Власти Пхукета предложили отказаться от регистрации через gophuget.com. Фото: Полиция Пхукета

Власти Пхукета предложили отказаться от регистрации через gophuget.com. Фото: Полиция Пхукета

Заявление на имя шефа полиции Пхукета было подписано губернатором Пхакапхонгом Тавипатаной 15 июня, а 18 числа документ опубликовали на странице PR-службы Пхукета в Facebook page.

В заявлении администрация провинции попросила приостановить действие требования о регистрации через gophuget.com с 16 июня на фоне улучшения ситуации с COVID-19. Публичного ответа со стороны шефа полиции Пхукета Рунгрота Тхакурапуньясири пока не последовало.

Когда корреспондент The Phuket News связался по телефону с шефом пхукетской полиции, тот отказался давать комментарии и посоветовал обратиться к новому губернатору провинции Наронгу Вунчиеу. Тот оказался недоступен для комментариев.

Вместо главы провинции ситуацию согласился прокомментировать вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай. Он заявил, что считает целесообразным отказ от gophuget.com для регистрации всех въезжающих на остров и выезжающих с него. Для контроля за перемещением людей, согласно заявлению чиновника, достаточно работающей на территории все страны Thai Chana.

При этом администрация провинции все же хотела бы, чтобы у нее была возможность при необходимости использовать gophuget.com после отмены чрезвычайной ситуации, «но только в качестве средства сбора информации в рамках стратегии по превращению Пхукета в смарт-город».

«В настоящий момент члены Пхукетского комитета по эпидемиологии согласны, что только сервис Thai Chana следует использовать для сбора данных о людях», – заявил господин Ротрыанг На-Нонгкхай.

Отметим, что сервис gophuget.com не упоминал и генеральный менеджер аэропорта Пхукета, когда говорил о регистрации авиапассажиров. Как отмечал он, от авиапассажиров требуется регистрация через Thai Chana и специальное приложение корпорации Airports of Thailand.

 

 

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