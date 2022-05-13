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Власти Пхукета предлагают престарелым вакцинацию на дому

На Пхукете продолжается кампания по вакцинации престарелых и других лиц из группы повышенного риска. Жителям, которые по причине проблем со здоровьем не могут самостоятельно посетить пункты вакцинации, предлагаются прививки на дому.

Новости Пхукета

13 Мая 2022, 10:00 AM
Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

Престарелые и лица с ограниченной мобильностью могут привиться на дому. Фото: Phuket OrBorJor

В среду и четверг, 11 и 12 мая, сотрудники Phuket Provincial Hospital по распоряжению управляющей больницей административной организации Пхукета (OrBorJor) провели выездную вакцинацию в тамбоне Рассада. В каждый из дней было привито по 14 человек.

Выездной группой специалистов руководил доктор Китти Праматтхапхон из Phuket Provincial Hospital. Вакцинация проводилась на бесплатной основе, престарелых и людей с ограниченной мобильностью прививали препаратом Moderna.

В связи с этим OrBorJor обратилась к жителям Пхукета с призывом участвовать в вакцинационной кампании. Выездные команды медиков работают во всех трех округах провинции. Сообщить о необходимости вакцинации по дому можно по телефону 1131 (Phuket Provincial Hospital). Заявки принимаются с 8:30 утра до 16:30 дня.

 

 

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