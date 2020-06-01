Власти Пхукета озвучили список разрешенного с 1 июня

Пхукетский офис Минздрава (РРНО), который в настоящий момент выступает в роли командного центра по контролю за ситуацией с COVID-19, озвучил полный список послаблений, вступающих в силу на острове 1 июня в рамках общенационального смягчения локдауна.

Новости Пхукета

1 Июня 2020, 12:57 PM

Школам бокса и муай-тай разрешено открыться. Дзюдо и айкидо под запретом. Про ММА ни слова. Фото: Felipe Revolution

В 37-страничном документе, копия которого была опубликована поздним вечером 31 мая, перечислены и разрешенные на текущий момент виды деятельности, и запрещенные.

Открыты / разрешены (как указано в приказе *см. примечание в конце статьи):

Школы (только для подготовки учителей);

Рестораны;

Все розничные магазины в торговых центрах и вне их;

Торговые центры могут оставаться открыты до 21:00;

Съемка видеопродукции (не более 15 человек на площадке);

Конференц-центры и залы в отелях (не более 200 человек);

Парикмахерские (не более двух часа на клиента, без процедур на лице);

Магазины амулетов (без массовых скоплений людей);

Детские сады;

Все медицинские клиники, включая стоматологические;

Центры косметической хирургии;

Салоны татуировки;

Фитнес-центры (сауны запрещены);

Поля для гольфа;

Спорткомплексы (как крытые, так и открытые);

Плавательные бассейны;

Зоомагазины;

Ботанические сады;

Музеи;

Спа-центры;

Школы бокса и муай-тай (но не боксерские стадионы);

Стадионы;

Боулинги;

Танцевальные центры;

Озера (включая различную активность на воде);

Театры и кинотеатры;

Зоопарки;

Отели;

Стройплощадки;

Выдача тайских удостоверений личности;

Земельный департамент;

Экскурсионные агентства и киоски.

Операторы всего перечисленного бизнеса, а также персонал и клиенты должны выполнять рекомендации властей по предотвращению распространения коронавируса, говорится в приказе. Также документ приводит список заведений и видов активности, все еще остающихся под запретом.

Закрыты / запрещены (как указано в приказе *см. примечание в конце статьи):

Петушиные бои;

Аквапарки;

Развлекательные заведения (бары, клубы);

Школы у-шу, карате, тэквондо, дзюдо, айкидо;

Детские зоны, игровые центры;

Интернет-кафе;

Заведения предсказателей судьбы;

Бильярдные;

Центры организованной рыбалки;

Пляжи;

Мотопрокаты;

Мероприятия и виды деятельности, предполагающие большое число людей (вечеринки, празднования). Проведение возможно только под контролем официальных лиц.

Пешеходные улицы (ярмарки). Разрешена лишь работа в режиме продуктового рынка.

Департамент транспорта.

Примечание: Нельзя исключать, что некоторые заведения в пхукетском списке упомянуты без указания распространяющихся на них ограничений. К примеру, в списке выше фигурируют просто «детские сады», тогда как ранее говорилось о «центрах дневного ухода за детьми», которым разрешено открыться лишь для «приготовления еды навынос», а не для приема детей. Также в приказе национального уровня было ограничение для конференц-центров по используемым площадям. В пхукетском списке оно не упомянуто, при этом известно, что ограничения в отдельных провинциях могут быть более жесткими, чем национальные, но более мягкими быть не могут. Вопросы вызывают и многие другие пункты из списка. В частности, в нем упомянуты школы бокса и у-шу, но отсутствуют школы ММА.