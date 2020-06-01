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Власти Пхукета озвучили список разрешенного с 1 июня

Пхукетский офис Минздрава (РРНО), который в настоящий момент выступает в роли командного центра по контролю за ситуацией с COVID-19, озвучил полный список послаблений, вступающих в силу на острове 1 июня в рамках общенационального смягчения локдауна.

Новости Пхукета

1 Июня 2020, 12:57 PM
Школам бокса и муай-тай разрешено открыться. Дзюдо и айкидо под запретом. Про ММА ни слова. Фото: Felipe Revolution

Школам бокса и муай-тай разрешено открыться. Дзюдо и айкидо под запретом. Про ММА ни слова. Фото: Felipe Revolution

В 37-страничном документе, копия которого была опубликована поздним вечером 31 мая, перечислены и разрешенные на текущий момент виды деятельности, и запрещенные.

Открыты / разрешены (как указано в приказе *см. примечание в конце статьи):

  • Школы (только для подготовки учителей);

  • Рестораны;

  • Все розничные магазины в торговых центрах и вне их;

  • Торговые центры могут оставаться открыты до 21:00;

  • Съемка видеопродукции (не более 15 человек на площадке);

  • Конференц-центры и залы в отелях (не более 200 человек);

  • Парикмахерские (не более двух часа на клиента, без процедур на лице);

  • Магазины амулетов (без массовых скоплений людей);

  • Детские сады;

  • Все медицинские клиники, включая стоматологические;

  • Центры косметической хирургии;

  • Салоны татуировки;

  • Фитнес-центры (сауны запрещены);

  • Поля для гольфа;

  • Спорткомплексы (как крытые, так и открытые); 

  • Плавательные бассейны;

  • Зоомагазины;

  • Ботанические сады;

  • Музеи;

  • Спа-центры;

  • Школы бокса и муай-тай (но не боксерские стадионы);

  • Стадионы;

  • Боулинги;

  • Танцевальные центры;

  • Озера (включая различную активность на воде);

  • Театры и кинотеатры;

  • Зоопарки;

  • Отели;

  • Стройплощадки;

  • Выдача тайских удостоверений личности;

  • Земельный департамент;

  • Экскурсионные агентства и киоски.

Операторы всего перечисленного бизнеса, а также персонал и клиенты должны выполнять рекомендации властей по предотвращению распространения коронавируса, говорится в приказе. Также документ приводит список заведений и видов активности, все еще остающихся под запретом.

Закрыты / запрещены (как указано в приказе *см. примечание в конце статьи):

  • Петушиные бои;

  • Аквапарки;

  • Развлекательные заведения (бары, клубы);

  • Школы у-шу, карате, тэквондо, дзюдо, айкидо;

  • Детские зоны, игровые центры;

  • Интернет-кафе;

  • Заведения предсказателей судьбы;

  • Бильярдные;

  • Центры организованной рыбалки;

  • Пляжи;

  • Мотопрокаты;

  • Мероприятия и виды деятельности, предполагающие большое число людей (вечеринки, празднования). Проведение возможно только под контролем официальных лиц.

  • Пешеходные улицы (ярмарки). Разрешена лишь работа в режиме продуктового рынка.

  • Департамент транспорта.

Примечание: Нельзя исключать, что некоторые заведения в пхукетском списке упомянуты без указания распространяющихся на них ограничений. К примеру, в списке выше фигурируют просто «детские сады», тогда как ранее говорилось о «центрах дневного ухода за детьми», которым разрешено открыться лишь для «приготовления еды навынос», а не для приема детей. Также в приказе национального уровня было ограничение для конференц-центров по используемым площадям. В пхукетском списке оно не упомянуто, при этом известно, что ограничения в отдельных провинциях могут быть более жесткими, чем национальные, но более мягкими быть не могут. Вопросы вызывают и многие другие пункты из списка. В частности, в нем упомянуты школы бокса и у-шу, но отсутствуют школы ММА.

 

 

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