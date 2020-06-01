Власти Пхукета озвучили список разрешенного с 1 июня

В 37-страничном документе, копия которого была опубликована поздним вечером 31 мая, перечислены и разрешенные на текущий момент виды деятельности, и запрещенные.
Открыты / разрешены (как указано в приказе *см. примечание в конце статьи):
-
Школы (только для подготовки учителей);
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Рестораны;
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Все розничные магазины в торговых центрах и вне их;
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Торговые центры могут оставаться открыты до 21:00;
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Съемка видеопродукции (не более 15 человек на площадке);
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Конференц-центры и залы в отелях (не более 200 человек);
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Парикмахерские (не более двух часа на клиента, без процедур на лице);
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Магазины амулетов (без массовых скоплений людей);
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Детские сады;
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Все медицинские клиники, включая стоматологические;
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Центры косметической хирургии;
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Салоны татуировки;
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Фитнес-центры (сауны запрещены);
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Поля для гольфа;
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Спорткомплексы (как крытые, так и открытые);
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Плавательные бассейны;
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Зоомагазины;
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Ботанические сады;
-
Музеи;
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Спа-центры;
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Школы бокса и муай-тай (но не боксерские стадионы);
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Стадионы;
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Боулинги;
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Танцевальные центры;
-
Озера (включая различную активность на воде);
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Театры и кинотеатры;
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Зоопарки;
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Отели;
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Стройплощадки;
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Выдача тайских удостоверений личности;
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Земельный департамент;
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Экскурсионные агентства и киоски.
Операторы всего перечисленного бизнеса, а также персонал и клиенты должны выполнять рекомендации властей по предотвращению распространения коронавируса, говорится в приказе. Также документ приводит список заведений и видов активности, все еще остающихся под запретом.
Закрыты / запрещены (как указано в приказе *см. примечание в конце статьи):
-
Петушиные бои;
-
Аквапарки;
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Развлекательные заведения (бары, клубы);
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Школы у-шу, карате, тэквондо, дзюдо, айкидо;
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Детские зоны, игровые центры;
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Интернет-кафе;
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Заведения предсказателей судьбы;
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Бильярдные;
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Центры организованной рыбалки;
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Пляжи;
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Мотопрокаты;
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Мероприятия и виды деятельности, предполагающие большое число людей (вечеринки, празднования). Проведение возможно только под контролем официальных лиц.
-
Пешеходные улицы (ярмарки). Разрешена лишь работа в режиме продуктового рынка.
-
Департамент транспорта.
Примечание: Нельзя исключать, что некоторые заведения в пхукетском списке упомянуты без указания распространяющихся на них ограничений. К примеру, в списке выше фигурируют просто «детские сады», тогда как ранее говорилось о «центрах дневного ухода за детьми», которым разрешено открыться лишь для «приготовления еды навынос», а не для приема детей. Также в приказе национального уровня было ограничение для конференц-центров по используемым площадям. В пхукетском списке оно не упомянуто, при этом известно, что ограничения в отдельных провинциях могут быть более жесткими, чем национальные, но более мягкими быть не могут. Вопросы вызывают и многие другие пункты из списка. В частности, в нем упомянуты школы бокса и у-шу, но отсутствуют школы ММА.