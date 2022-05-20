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Власти Пхукета ожидают активизации наркоторговли на фоне восстановления туризма

Власти Пхукета полагают, что восстановление туризма на острове неизбежно повлечет за собой рост объемов торговли наркотиками, поскольку для обеспечения потребностей турбизнеса в провинцию потянутся новые работники. Соответствующее опасение было озвучено на встрече рабочей группы по контролю за оборотом наркотиков 19 мая.

Новости Пхукета

20 Мая 2022, 09:00 AM
На Пхукете обсудили ситуацию с наркотиками. Улучшений нет, ухудшение ожидается. Фото: PR Phuket

На Пхукете обсудили ситуацию с наркотиками. Улучшений нет, ухудшение ожидается. Фото: PR Phuket

На Пхукете обсудили ситуацию с наркотиками. Улучшений нет, ухудшение ожидается. Фото: PR Phuket

На Пхукете обсудили ситуацию с наркотиками. Улучшений нет, ухудшение ожидается. Фото: PR Phuket

На Пхукете обсудили ситуацию с наркотиками. Улучшений нет, ухудшение ожидается. Фото: PR Phuket

На Пхукете обсудили ситуацию с наркотиками. Улучшений нет, ухудшение ожидается. Фото: PR Phuket

На Пхукете обсудили ситуацию с наркотиками. Улучшений нет, ухудшение ожидается. Фото: PR Phuket

На Пхукете обсудили ситуацию с наркотиками. Улучшений нет, ухудшение ожидается. Фото: PR Phuket

На Пхукете обсудили ситуацию с наркотиками. Улучшений нет, ухудшение ожидается. Фото: PR Phuket

На Пхукете обсудили ситуацию с наркотиками. Улучшений нет, ухудшение ожидается. Фото: PR Phuket

На встрече 19 мая, проходившей в здании администрации провинции Пхукет, председательствовал глава службы аналитической службы управления по борьбе с наркотиками по восьмому региону Чатчай Пайкхао. Также на мероприятии присутствовали представители местных органов власти и ведомств, задействованных в борьбе с наркотиками.

О присутствии кого-либо из вице-губернаторов не сообщалось, хотя обычно один из них курирует это направление. Впрочем, PR-служба Пхукета не указала, было ли совещание рядовым или специальным.

В ходе заседания было отмечено, что падения объемов оборота запрещенных препаратов на острове пока не наблюдается, самым массовым наркотиком по-прежнему остается метамфетамин в таблетках (яба), следом идут кристаллический метамфетамин (я-айс), марихуана и кокаин.

Продавцы и покупатели активно пользуются интернетом для совершения противозаконных сделок, включая соцсеть Facebook и мессенджер LINE. Среди каналов доставки запрещенных веществ на остров был неожиданно отмечен морской. В частности, было заявлено, что курьеры часто устраивают схроны с товаром на побережье, включая мангровые леса. Ведущим полевую работу сотрудникам было предписано уделять больше внимания соответствующим районам, хотя официальные лица признали, что поиск спрятанных наркотиков в манграх – непростая задача.

Рост объемов оборота наркотиков на фоне увеличения турпотока официальные лица назвали «неизбежным». Чем больше на острове будет туристов, тем больше потребуется людей для обслуживания их нужд, тем выше будет спрос на запрещенные препараты. На этом фоне участники встречи согласились, что необходимо усилить контроль на потенциальных маршрутах доставки наркотиков по суше, морю и воздуху. Также была подчеркнута важность работы по реабилитации наркозависимых, чтобы не увеличивать число потребителей среди населения провинции.

 

 

 

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