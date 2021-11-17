Власти опровергли сообщения о влиянии вакцинации на донорство крови

«Центр по борьбе с фейковыми новостями проверил фактические данные в Департаменте эпидемиологии при Министерстве здравоохранения и выяснил, что данная информация не соответствует действительности», – говорится в предупреждении центра.
«Департамент эпидемиологии при Министерстве здравоохранения проверил содержание публикации и пояснил, что переливание крови от вакцинированных доноров не помогает формированию иммунитета против COVID-19, а также не передает никакого действия вакцины, поскольку объем переливаемой крови намного меньше общего объема в теле человека», – добавило ведомство.
Центр по борьбе с фейковыми новостями попросил пользователей социальных сетей «не позволять себя дурачить» и не распространять соответствующую информацию.
«Информацию о ситуации с COVID-19 в Таиланде и защите от вируса можно уточнить на сайте www.ddc.moph.go.th или по телефону», – добавил центр.