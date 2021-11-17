Власти опровергли сообщения о влиянии вакцинации на донорство крови

Центр по борьбе с фейковыми новостями выпустил предупреждение о появившейся в соцсетях недостоверной информации относительно вакцинации от COVID-19. В этот раз речь идет о публикации, в которой говорится о том, что при переливании донорской крови, полученной от вакцинированных людей, передается и вакцина либо какие-то продукты ее действия.

18 Ноября 2021, 09:00 AM

Фото: Anti-Fake News Center.

«Центр по борьбе с фейковыми новостями проверил фактические данные в Департаменте эпидемиологии при Министерстве здравоохранения и выяснил, что данная информация не соответствует действительности», – говорится в предупреждении центра.

«Департамент эпидемиологии при Министерстве здравоохранения проверил содержание публикации и пояснил, что переливание крови от вакцинированных доноров не помогает формированию иммунитета против COVID-19, а также не передает никакого действия вакцины, поскольку объем переливаемой крови намного меньше общего объема в теле человека», – добавило ведомство.

Центр по борьбе с фейковыми новостями попросил пользователей социальных сетей «не позволять себя дурачить» и не распространять соответствующую информацию.

«Информацию о ситуации с COVID-19 в Таиланде и защите от вируса можно уточнить на сайте www.ddc.moph.go.th или по телефону», – добавил центр.





