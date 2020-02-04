Власти Краби провели пресс-конференцию, в ходе которой опровергли появившиеся в сети сообщения о 100 заражениях китайским коронавирусом 2019-nCoV в этой провинции.

Новости Пхукета

4 Февраля 2020, 05:25 PM

Власти Краби опровергли сообщения о 100 заражениях коронавирусом. Фото: Krabi PR Department

Участие в пресс-конференции, прошедшей 1 февраля, приняли вице-губернатор Краби Сомкхуан Кхан-Нгерн, директор больницы Krabi Hospital Супот Пхукаолуан и представитель местного офиса Минздрава Васин Тхианкингкэу, сообщает PR-служба администрации Краби.

Как пояснил вице-губернатор Кхан-Нгерн, информация о 100 зараженных начала циркулировать после предыдущей пресс-конференции, когда официальные лица сообщили о том, что в больницах на случай выявления носителей вируса оборудованы места для размещения 100 человек.

В свою очередь доктор Пхукаолуан добавил, что пока ни одного случая заражения 2019-nCoV не выявлено, однако под наблюдением в разных больницах находятся пять человек с повышенной температурой тела, насморком и расстройством желудка.

«Серьезных симптомов они не демонстрируются, но мы держим их в отдельных палатах», – добавил глава Krabi Hospital.

Также вице-губернатор Кхан-Нгерн отметил, что в аэропорту Краби и в популярных среди туристов местах продолжается проверка людей на симптомы пневмонии.

«Работа проводится под руководством медицинского персонала местных больниц и профессиональных докторов», – добавил вице-губернатор.

В свою очередь Ассоциация отелей Краби и Туристическая ассоциация Краби заверили, что туристы посещают провинцию в обычных объемах и массового выезда постояльцев из отелей не наблюдается.