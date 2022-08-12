Власти ищут туриста в связи с подводной охотой в нацпарке на Пхи-Пхи

Министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча отдал распоряжение найти туриста-европейца в связи с нелегальной подводной охотой на территории морского парка Nat Noppharat Thara – Mu Ko Phi National Park. Иностранец скрывается, но уже выложил в TikTok видео с извинениями.

Новости Пхукета

13 Августа 2022, 09:00 AM

Поиски туриста начались после публикации в соцсетях видео, где он запечатлен с рыбами-попугаями.

История с нелегальной подводной охотой получила резонанс после публикации в социальных сетях видео, на которых запечатлен некий иностранец европейской внешности с рыбами-попугаями, предположительно добытыми им у острова Пхи-Пхи-Ле, то есть в акватории морского нацпарка.

Как пишет Thai PBS, турист, согласно имеющимся данным, в спешке выехал из своего отеля 10 августа, после того как видео с ним и рыбой начало распространяться по социальным сетям.

Директор Департамента нацпарков (DNP) Ратчада Сирийякун в беседе с Thai PBS заявил, что его ведомство уже подало заявление в полицию и рассчитывает, что правоохранители помогут в поисках иностранца, а также владельца лодки-лонгейла, с которой он нырял. Глава DNP добавил, что также ждет поддержки от Иммиграционного бюро и простых туристов.

Господин Сирийякун пояснил, что рыбалка в нацпарках незаконна в принципе, а в случае с рыбой-попугаем ситуация особенно серьезна, потому что этот вид критически важен для коралловых рифов.

Тем временем сам турист, личность которого до сих пор не установлена, выложил видео с извинениями в TikTok. Он сказал, что является профессиональных подводным охотником, объездившим весь мир.

Мужчина заявил, что не знал, что добыча рыб-попугаев в Таиланде нелегальна, поскольку видел их продающимися на рынке. Он добавил, что также никто не предупредил его о незаконности подводной охоты и рыбалки в морском парке.

Турист заверил, что он искренне сожалеет о произошедшем, принес извинения и пообещал, что подобное не повторится.

«Люди совершают ошибки», – сказал иностранец. Последние видео у него в TikTok помечены как снятые на Бали 11 августа назад.