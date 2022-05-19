Владелец Tottenham отправился с Самуи в Паттайю

Яхта Aviva, принадлежащая миллиардеру Джо Льюису, покинула остров Самуи, пересекла Сиамский залив и встала на якорь недалеко от Паттайи.

19 Мая 2022, 08:00 AM

Яхта Aviva миллиардера Джо Льюиса. Фото: Phuket Info Center

Согласно данным портала Vesselfinder.com, люксовое судно длиной с футбольное поле по состоянию на вечер 18 мая находилось прямо напротив Ocean Marina Yacht Club, примерно в полутора морских милях от берега.

Губернатор Сураттхани Вичавут Джинто, как указывает Bangkok Post, подтвердил 18 мая, что судно господина Льюиса покинуло Самуи, куда пришло из Сингапура на прошлой неделе. Однако направление движения яхты он не указал.

На борту яхты, как сообщалось ранее, находятся 30 членов команды и семь пассажиров, включая самого 85-летнего миллиардера. Господин Льюис и его спутники стали первыми яхтенными туристами, посетившими Самуи с момента отмены системы Test & Go. Гостей по прибытию приветствовал лично губернатор.

Aviva – супер-яхта длиной более 98 м, входящая в первую сотню самых больших моторных яхт мира и при этом рассчитанная на отдых всего полутора десятка пассажиров. На борту имеются полноценный теннисный корт, ночной клуб с баром, роскошные кают, включая личную каюту господина Льюиса, рабочий кабинет, в котором владелец судна занимается ведением дел, если бизнес потребует его внимания, когда он в плавании. Судно отличает ширина корпуса в 17,2 м, что много даже для яхт подобного класса.

Яхта ходит под флагом Каймановых островов. Построила ее германская верфь Abeking & Rasmussen, а спроектировала известная в яхтенных кругах лондонская студия Reymond Langton. Эти же дизайнеры, в частности, создали 134-метровую Serene, которой владели российский бизнесмен Юрий Шефлер и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Aviva носит то же название, что и три предыдущих яхты Джо Льюиса, одного из самых богатых бизнесменов Великобритании с состоянием в 4,33 млрд фунтов стерлингов по оценке Sunday Times Rich List в 2021 году. Aviva была спущена на воду в 2017 году.





