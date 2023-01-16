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Владелец Marco Polo подтвердил, что его пропавший катамаран найден

Пхукетский дайвер и яхтсмен Марко Чеферин (Сеферин) после нескольких дней молчания подтвердил информацию о том, что его пропавший катамаран Marco Polo обнаружили дрейфующим в примерно в 300 км к юго-западу от Пхукета. Лодка была найдена тайскими рыбаками, которые вели промысел у границы территориальных вод Индонезии.

Новости Пхукета

17 Января 2023, 08:00 AM
Катамаран Marco Polo пропал 28 декабря с места стоянки у пляжа Най-Харн. Фото: Radio Thailand Phuket

Катамаран Marco Polo пропал 28 декабря с места стоянки у пляжа Най-Харн. Фото: Radio Thailand Phuket

Об обнаружении катамарана сообщило в середине дня 13 января тайское издание MGROnline. Затем публикацию перепечатала связанная с офисом губернатора Пхукета страница Phuket Info Center и другие местные СМИ. Однако никто из официальных лиц так и не подтвердил это сообщение, сам господин Чеферин тоже хранил молчание и не отвечал на вопросы, в том числе, под собственной публикацией с просьбой помочь найти лодку. Наконец, 16 января, редакции The Phuket News удалось коротко обменяться текстовыми сообщениями с господином Чеферином.

«Это, это правда. Я снова счастливый человек, потому что моя леди вернулась», – написал яхтсмен.

Подтвердить, где сейчас находится 40-футовый катамаран Fountaine Pajot Lavezzi 40, в ходе короткого общения не удалось. Господин Чеферин лишь сказала, что с борта судна пропали некие вещи, и добавил, что это не имеет для него значения.

Пропажа катамарана Marco Polo, стоявшего на якоре возле пляжа Най-Харн, была выявлена утром 28 декабря, когда владелец приехал на пляж и не увидел свою лодку стоимостью порядка 10 млн бат. В связи с ошибочными показаниями некого очевидца изначально господин Чеферин предположил, что лодку угнали, но потом приоритетной стала версия о срыве с якоря. Яхтсмен попытался найти катамаран по горячим следам и даже минимум один раз арендовал легкий самолет для поисков с воздуха, но лодка исчезла без следа.

Об исчезновении лодки были предупреждены местные рыбаки, и в пятницу, 13 января издание MGROnline написало, что парусник и еще одно судно заметил вблизи границы индонезийских вод экипаж рыболовецкого судна So Lap Chonlada 32.

Катамаран дрейфовал рядом с еще одной яхтой, людей на лодках не было, так что рыбаки приняли меры против дальнейшего дрейфа и сообщили своему работодателю, который поставил в известность офис Морского департамента на Пхукете, а оттуда информацию получили журналисты MGROnline.

В выходные в группе на Facebook, где Марко Чеферин разместил объявление о пропаже, появилось фото катамарана на Най-Харне с подписью, что это и есть уже вернувшийся на Пхукет парусник Marco Polo. Сам господин Чеферин в группе яхтсменов пока ничего не написал.

 

 

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