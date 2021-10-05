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Владелец бара арестован за продажу спиртного после 22:00

Полиция Пхукет-Тауна провела рейд в заведении City Bar и арестовала владельца места за продажу спиртного после 22:00. Именно такое ограничение на торговлю алкоголем в точках общепита содержится в последнем приказе губернатора Наронга Вунсиеу.

Новости Пхукета

5 Октября 2021, 06:41 PM
Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

В полицейском отчете говорится, что арест был произведен по распоряжению начальника полиции Пхукет-Тауна полковника Тхиравата Лиамсувана. При этом непосредственно на место событий были отправлены сразу двое его заместителей – подполковники Чаккрит Тхэваттана и Банчай Чаронхаттакит. Силовую поддержку обеспечивали патрульные полицейские во главе с капитаном Апичартом Мусикасангом.

Около 00:30 понедельника, 4 октября, полицейские прибыли на Rajabhat-Samkong Rd. в Рассаде, где располагается City Bar. Внутри сотрудники полиции обнаружили распивающих спиртное посетителей. Менеджер бара – 29-летний Юттана Вахарак – также был на месте.

Господина Вахарака арестовали и предъявили ему обвинение в нарушении требований приказа по провинции номер 5896/2564 об ограничениях в целях защиты от коронавируса. В частности, мужчине вменяется нарушение статьи 4 (2), согласно которой продажа алкоголя в ресторанах разрешена до 22:00.

В полицейском отчете ничего не говорится о том, по какой лицензии работает заведение City Bar. При этом продавать спиртное можно только в ресторанах и кафе, бары и другие развлекательные заведения по-прежнему должны оставаться закрытыми.

Также не был прояснен вопрос о том, почему заведение работало после полуночи. В данном случае все тоже зависит от типа лицензии.

 

 

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