Владельцу особняка на холме дали 30 дней на демонтаж здания

Строительство особняка на вершине холма у озера Банг-Вад признано нелегальным и должно быть прекращено. Соответствующее заявление в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» сделала госпожа Тассани Сэтонг, занимающаяся должность палада в муниципалитете Кату. Именно в зоне ответственности этого территориального образования была обнаружена подозрительная стройка.

Варанья Промпинпарат

2 Мая 2019, 12:01 PM

Подозрительная стройка у водохранилища Банг-Вад в Кату была обнаружена во второй половине апреля.

«Мэр Кату Чаянан Суттхикун уже подписал предписание об остановке строительства и демонтаже всех возведенных к настоящему моменту конструкций. Предписание было размещено непосредственно на объекте, чтобы организатор строительства ознакомился с ним и выполнил распоряжение», – заявила госпожа Сэтонг.

«Если в течение 30 дней владелец строящегося особняка не выполнит требования о сносе, мы обратимся в полицию», – добавила она.

Возведение привлекшего внимание соцсетей особняка над озером Банг-Вад, как подтвердила ранее госпожа Сэтонге, началось вообще без обращения за разрешением на строительство. При этом получить соответствующий документ законным образом было бы невозможно в принципе.

«Владелец здания не обращался за разрешением на строительство. Но даже если бы он обратился, в выдаче разрешения было бы отказано», – говорила госпожа палад.

Особняк делает нелегальным тот факт, что он возводится на высоте около 130 м над уровнем моря, тогда как закон устанавливает максимальную высоту застройки на уровне 80 м.

«Здание незаконно», – прямо указала госпожа Сэтонг.

Сотрудник пхукетского офиса Земельного департамента Амнуай Пинсуван, к которому «Новости Пхукета» обратились за комментарием, также добавил, что здание строится на территории охраняемого лесного резерва. Но при этом земля непосредственно под зданием в состав резерва не входит и находится в частной собственности.

Как пояснил господин Пинсуван, документы на право собственности были оформлены еще до того, как данная территория получила охраняемый статус. В настоящий момент владельцами земли значатся три женщины: Супатра Джаруариянон, Натчая Гохсайяват и Джиранон Тхамчу. Чанот на соответствующие 10 рай земли они приобрели у Мано Киеукрама в феврале 2016 года, сам же документ на оформление земли в собственность был выдан в 2012 году на основании земельного титула SorKor 1, выданного некому Чуану Джанеропу.

Директор пхукетского отделения Королевского лесного департамента Пайсарн Нупичай отметил, что его офис сейчас проводит и собственную проверку. В ведомстве не исключают, что строительство может выходит за пределы участка, указанного в чаноте, и захватывать территорию охраняемого лесного резерва.