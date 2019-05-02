Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Владельцу особняка на холме дали 30 дней на демонтаж здания

Строительство особняка на вершине холма у озера Банг-Вад признано нелегальным и должно быть прекращено. Соответствующее заявление в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» сделала госпожа Тассани Сэтонг, занимающаяся должность палада в муниципалитете Кату. Именно в зоне ответственности этого территориального образования была обнаружена подозрительная стройка.

Варанья Промпинпарат

2 Мая 2019, 12:01 PM
Подозрительная стройка у водохранилища Банг-Вад в Кату была обнаружена во второй половине апреля.

Подозрительная стройка у водохранилища Банг-Вад в Кату была обнаружена во второй половине апреля.

«Мэр Кату Чаянан Суттхикун уже подписал предписание об остановке строительства и демонтаже всех возведенных к настоящему моменту конструкций. Предписание было размещено непосредственно на объекте, чтобы организатор строительства ознакомился с ним и выполнил распоряжение», – заявила госпожа Сэтонг.

«Если в течение 30 дней владелец строящегося особняка не выполнит требования о сносе, мы обратимся в полицию», – добавила она.

Возведение привлекшего внимание соцсетей особняка над озером Банг-Вад, как подтвердила ранее госпожа Сэтонге, началось вообще без обращения за разрешением на строительство. При этом получить соответствующий документ законным образом было бы невозможно в принципе.

«Владелец здания не обращался за разрешением на строительство. Но даже если бы он обратился, в выдаче разрешения было бы отказано», – говорила госпожа палад.

Особняк делает нелегальным тот факт, что он возводится на высоте около 130 м над уровнем моря, тогда как закон устанавливает максимальную высоту застройки на уровне 80 м.

«Здание незаконно», – прямо указала госпожа Сэтонг.

Сотрудник пхукетского офиса Земельного департамента Амнуай Пинсуван, к которому «Новости Пхукета» обратились за комментарием, также добавил, что здание строится на территории охраняемого лесного резерва. Но при этом земля непосредственно под зданием в состав резерва не входит и находится в частной собственности.

Как пояснил господин Пинсуван, документы на право собственности были оформлены еще до того, как данная территория получила охраняемый статус. В настоящий момент владельцами земли значатся три женщины: Супатра Джаруариянон, Натчая Гохсайяват и Джиранон Тхамчу. Чанот на соответствующие 10 рай земли они приобрели у Мано Киеукрама в феврале 2016 года, сам же документ на оформление земли в собственность был выдан в 2012 году на основании земельного титула SorKor 1, выданного некому Чуану Джанеропу.

Директор пхукетского отделения Королевского лесного департамента Пайсарн Нупичай отметил, что его офис сейчас проводит и собственную проверку. В ведомстве не исключают, что строительство может выходит за пределы участка, указанного в чаноте, и захватывать территорию охраняемого лесного резерва.

 

 

Have a news tip-off? Click here

В одном из прудов парка Суан-Луанг нашли мертвое тело
Губернатор пригласил жителей Пхукета оставить записи в книгах пожеланий Королю
Cиноптики обещают Пхукету дожди вплоть до пятницы включительно
Конфликт бирманских рабочих из Чалонга завершился убийством
Шесть человек задержаны за нелегальные азартные игры на Пхукете
На Пхукете прошел большой субботник в честь Коронации Рамы Х
Синопотики обещают Пхукету еще три дня дождей
Мотоциклист погиб в столкновении с микроавтобусом
Часть Чернг-Талей останется без электричества 2 мая
На Пхукете продолжает расти число дел по наркотическим статьям
Централизованное водоснабжение на Пхукете возвращается к норме
Расписание событий на Пхукете в дни Коронации Рамы Х
Следовавший с Пхукета в Краби минивэн с туристами вылетел с дороги
У пхукетского наркоторговца изъяли штурмовую винтовку и крупную партию метамфетамина
Мэр Патонга озвучила новые детали проекта по переносу проводов под землю

 

Laguna Property
MontAzure
Laguna Phuket Marathon 2019
Ride 4 Kids 2019
Express Carpet and Decor
Thai Residential

 