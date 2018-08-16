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Владельца бара на Бангла-Роуд арестовали в Камбодже по делу об убийстве

Разыскиваемый по делу о двойном убийстве пхукетский бизнесмен Панья Йинданг был задержан в Камбодже. Таиланд готов приступить к процессу экстрадиции задержанного.

Новости Пхукета

16 Августа 2018 15:17:32

Фото: Bangkok Post
Фото: Bangkok Post

Шеф полиции Таиланда Чактхип Чайджинда сообщил об аресте 39-летнего пхукетского бизнесмена Панью Йинданга, считающегося ключевым фигурантом дела о двойном убийстве в Чонбури, пишет Bangkok Post.

Панья Йинданг – владелец бара Pum Pui на Бангла-Роуд – был объявлен в розыск в рамках расследования убийства своей бывшей сотрудницы Павины Намуанг и ее друга Анатачая Джаритрума.

20-летняя девушка и 21-летний молодой человек были расстреляны 29 июля на парковке у холма Большого Будды в Паттайе 29 июля. По делу об убийству были задержаны пять человек, но считающийся организатором Панья Йинданг успел покинуть страну. Вчера он был задержан правоохранительными органами Камбоджи при попытке пробраться во Вьетнам.

В связи с расследованием двойного убийства в Чонбури были «подняты» старые дела против Паньи Йинданга. В частности, в ноябре прошлого года  бизнесмен застрелил жителя Патонга Ампорна Суксавата на фоне некого личного конфликта. Полиция возбудила дело, собрала материалы и передала в прокуратуру, но прокурор вернул дело на доследование.

Как пояснял на недавней пресс-конференции шеф полиции Патонга Анотхай Джиндамани, «высокопоставленное руководство полиции крайне заинтересовано в старых делах в отношении Паньи Йинданга с 2013 года, включающих дела о физическом насилии и торговле контрафактом, которые необходимо проверить. Особенно высок интерес к делам 2015 и 2017 годов, включающих открытие ночного клуба и убийство, а также к последнему делу».

При этом все предыдущие дела против Паньи Йинданга были возбуждены и закрыты при предыдущем руководителе полиции Патонга, переведенного с должности на фоне крупного коррупционного скандала.

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