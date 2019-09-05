Вкус улицы: Пять стир фраев с лапшой по выбору «Новостей Пхукета»

Сколько в Таиланде блюд из лапши? Десять? Двадцать? Мы решили остановиться на пяти стир фраях, которые можно смело назвать дежурными.

Новости Пхукета

Китайская цивилизация подарила миру немало вещей, без которых мы сейчас не мыслим жизнь. Бумага и порох, компас и книгопечатание, шелк и рыболовная катушка – все эти вещи впервые появились в Китае, а затем разошлись по всему миру. Однако если про китайское происхождение пороха и бумаги знают все, то о других подарках Поднебесной помнят немногие. И одна из жертв человеческой забывчивости – лапша.

Самое древнее из задокументированных упоминаний лапши встречается в китайской книге эпохи империи Хань (между II веком да нашей эры и II веком нашей эры), однако подобная еда была известна китайцам задолго до этого. Так в 2005 году при проведении археологических раскопок в местечке Лацзя была обнаружена лапша возрастом в 4 тыс. лет. Еда сохранилась в перевернутой глиняной миске, которая изолировала ее от окружающих осадочных отложений и позволила дожить до наших дней.

Сейчас лапша играет огромную роль к кухнях всех азиатских стран. И чтобы отдать должное этому незаслуженно игнорируемому китайскому изобретению, мы решили собрать для вас пять дежурных тайских стир фраев на основе лапши.

Пад тай

Было бы странно начать этот список не с пад тая, поскольку именно ему выпала честь стать одним из гастрономических символов Таиланда. Основа пад тая – сухая рисовая лапша, которая обжаривается с яйцами, кусочками тофу и мясной составляющей по выбору. Как и в случае с другими тайскими стир фраями, упоминать в составе рыбный соус и другие классические ингредиенты нет особого смысла, поскольку присутствуют они почти везде. Так что перечислим лишь то, что отвечает за характерный вкус пад тая. Это, пожалуй, тамаринд, ростки соевых бобов, арахис, сушеные креветки и лайм, соком которого обязательно стоит полить блюдо уже в тарелке.

Пад гимао

Обычно название этого блюда неправильно переводят как «пьяная лапша» (drunken noodles), хотя на самом деле пад гимао – «лапша пьяницы». Достоверно происхождение названия неизвестно. Одни подчеркивают бодрящую силу этого острого стир-фрая, другие указывают на простоту приготовления и возможность соорудить блюдо из всего, что найдется в холодильнике. Лапша для пад гимао подойдет любая, раньше популярностью пользовалась широкая рисовая, сейчас в тренд выбиваются итальянские спагетти, но можно и быструю «маму» из пакетика. Мясная составляющая – тоже любая, овощи – на выбор готовящего. Обязательны, пожалуй, только базилик, чеснок, щедрая порция чили, рыбный, соевый и устричный соусы. Но это не точно.

Пад си иу

Название буквально означает «стир фрай с соевым соусом», причем соусов этих в блюде сразу два – темный и обычный. Лапшу на пад си иу берут обычно широкую рисовую (сен яй), а мясо нарезают похожими по форме тонкими полосками. Из овощей многие хозяйки ограничиваются китайской брокколи, также неприменным ингредиентом является добавляемое при обжарке яйцо. Можно сказать, что пад си иу – одно из классических китайских блюд, практически не изменившихся в тайской кухне. Впрочем, добавить в него тайских красок всегда можно при помощи чили.

Пад ми хоккиен

В отличие от пад си иу, хоккиенская лапша в ходе многовековых путешествий по региональным кухням получила несколько отличающихся друг от друга прочтений. Пхукетская версия подается с большим количеством густого, насыщенного соуса, главную роль в котором играет желток сваренного всмятку яйца. Лапша для пад ми хоккиен берется желтая, круглая. Что касается белковой составляющей, то на Пхукете предпочитают добавлять и кусочки свинины, и митболы, и морепродукты. В роли источника клетчатки выступает китайская брокколи. Кстати, именно пад ми хоккиен назовут одним из своих главных фирменных блюд многие жители Пхукет-Тауна.

Суки хэнг

У супа сукияки в тайской кухне есть родной брат, известный как суки хэнг. Для вас сухой суп звучит оксюмороном? А тайцы не стесняются. Берут стелянную лапшу (вун сен), добавляют овощи и мясо по вкусу и готовят в воке по технологии стир фрай. За яркий вкус, как и в случае с соответствующим супом, отвечает соус для суки с его характерной уксусной кислинкой.

Разумеется в приведенный выше хит-парад не вошло огромное множество тайских блюд с лапшой, ведь в Таиланде лапша отлично чувствует себя и в супе (куай тьеу рыа), и в качестве гарнира к карри (кханом джин), и в роли ингредиента для салата (ям вун сен). Так что к теме обязательно придется вернуться.