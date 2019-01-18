Вкус улицы: Мишлен за двадцать бат в Roti Taew Nam

Мимо Roti Taew Nam, наверное, проходил каждый житель Пхукета. Это то самое кафе, расположенное напротив мотосалона Honda на пересечении Phuket Rd. и Thalang Rd. в центре Старого года. Вывеска на английском языке у заведения отсутствует, но она ему и не нужна – кафе с полувековой историей ориентируется на местных жителей и в посетителях недостатка не испытывает.
Подают в Roti Taew Nam, как несложно догадаться из названия, блинчики роти с различными карри, одно из фирменных блюд Пхукет-Тауна, наряду с хоккиенской лапшой. Лепешку подают уже порванной на порционные куски, которые нужно макать в карри и незамедлительно отправлять в рот. Традиционное дополнение к блюду – жареное яйцо (собственно, роти с яйцом и стоило всегда ровно 20 бат). Запивать еду принято холодным тайским чаем или кофе.
Roti Taew Nam работает с утра до полудня, но рядом с ним находятся еще несколько мусульманских кафе, специализирующихся на роти и открытых во второй половине дня. Ценовая политика во всех заведения примерно одинаковая.