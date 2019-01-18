Вкус улицы: Мишлен за двадцать бат в Roti Taew Nam

Когда речь заходит о мишленовских ресторанах, то на ум сразу приходит следующий стереотип: Мишлен – это дорого. Однако если открыть сайт мишленовского гида, выбрать Пхукет и отсортировать заведения по цене, то на первой строчке окажется место с названием Roti Taew Nam, отметкой Bib Gourmand и ценовой категорией блюд «от 20 бат». Ошибка? Вовсе нет.

Новости Пхукета

19 Января 2019, 09:00 AM

Фото: Isriya Paireepairit

Мимо Roti Taew Nam, наверное, проходил каждый житель Пхукета. Это то самое кафе, расположенное напротив мотосалона Honda на пересечении Phuket Rd. и Thalang Rd. в центре Старого года. Вывеска на английском языке у заведения отсутствует, но она ему и не нужна – кафе с полувековой историей ориентируется на местных жителей и в посетителях недостатка не испытывает.

Подают в Roti Taew Nam, как несложно догадаться из названия, блинчики роти с различными карри, одно из фирменных блюд Пхукет-Тауна, наряду с хоккиенской лапшой. Лепешку подают уже порванной на порционные куски, которые нужно макать в карри и незамедлительно отправлять в рот. Традиционное дополнение к блюду – жареное яйцо (собственно, роти с яйцом и стоило всегда ровно 20 бат). Запивать еду принято холодным тайским чаем или кофе.

Roti Taew Nam работает с утра до полудня, но рядом с ним находятся еще несколько мусульманских кафе, специализирующихся на роти и открытых во второй половине дня. Ценовая политика во всех заведения примерно одинаковая.