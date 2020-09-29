Визовая амнистия продлена до 31 октября

Не успело Иммиграционное бюро Пхукета в авральном режиме завершить оформление разрешений на пребывание находящимся на острове иностранцам, как официальные лица приняли решение продлить визовую амнистию до конца октября.

Новости Пхукета

29 Сентября 2020, 10:11 AM

Визовая амнистия продлена до конца октября. Фото: Таньялак Сакут

О соответствующем решении заявил Reuters официальный представитель Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA). Тависин Висануйотхин. При этом редакция The Phuket News узнала новость напрямую от Офиса премьер-министра, который прислал в газету соответствующее сообщение на тайском языке.

«Поскольку COVID-19 по-прежнему наносит свой вред вред, а по всему миру фиксируется множество заражений – свыше 30 млн случаев – некоторые из находящихся в Таиланде иностранцев вынуждены оставаться в стране и не могут вернуться из Королевства в свои страны, а также не могут выполнить требования статей 35 и 37 (5) Закона об иммиграции и легализовать свое нахождение в стране... По этой причине было принято решение объявить о том, что Министерство внутренних дел на основании статьи 17 Закона об иммиграции в особом порядке продлевает им разрешение на пребывание с 27 сентября по 31 октября. Иностранцы, не имеющие возможности покинуть страну в указанный период и планирующие оставаться в Таиланде после 31 октября могут до истечения этого срока обратиться за дополнительными продлениями», – говорится в сообщении Офиса премьер-министра.

Примечательно, что отдельное письмо от указанного ведомства получил и автор резонансного открытого письма к правительству Бернхард Стоевер, просивший власти Таиланда не высылать его и других туристов в страны, где бушует коронавирус.

Ему офис премьер-министра написал следующее: «Здравствуйте, есть хорошие новости, о которых только что объявило правительство. Иностранцы с истекшими туристическими визами при желании могут остаться до 31 октября. Желающие оставаться дольше, могут подать заявления на продления до указанной даты. Так что удачи вам».

Еще одна хорошая новость для господина Стоевера заключается в том, что дополнительные продления будут 60-дневными, а не 30-дневными. Основанием для продления может служить невозможность покинуть страну из-за ограниченного числа, а также «другие причины». Об этом в беседе с Reuters рассказал замглавы Иммиграционного бюро Порнчай Кунти.

Заместитель начальника пхукетского офиса Иммиграционного бюро подполковник Удом Тхонгчин заявил, что пока не получал инструкций относительно того, что делать людям с 30-дневными продлениями, полученными перед 26 сентября.

«Но им, конечно, тоже будет разрешено остаться до 31 октября», – заверил подполковник.

Также корреспондент The Phuket News задал офицеру вопрос о том, что он и его коллеги чувствует после недели авральной работы, которая в итоге оказалась ненужной ввиду продления амнистии.

«Что мы можем поделать? Это Таиланд», – философски ответил подполковник Тхонгчин.

Продление визовой амнистии предоставляет желанную отсрочку и обладателям годовых рабочих виз, которые не могут продлить свои разрешения на пребывания, поскольку в отсутствие туристов их уровень заработка оказался ниже прописанного в законе минимума.

Согласно Иммиграционному законодательству Таиланда, работающий в стране иностранец должен легально получать не меньше определенной суммы в месяц, чтобы продлевать разрешение на пребывание на новый год. К примеру, для стран Западной Европы и США планка составляет 50 тыс. бат, для Южной Кореи и Гонконга – 45 тыс. бат, для России и Восточной Европы – 35 тыс. бат. Из-за экономических последствий пандемии зарплаты многих иностранных работников оказались ниже установленных планок.

В одной из бесед с The Phuket News подполковник Тхонгчин выражал надежду, что Бангкок может смягчить политику в данном отношении, но этого не произошло.

«Я понимаю ситуацию, в которую попали обладатели долгосрочных виз, но никаких новых мер для них принято не было. Мы также ждем приказа из штаб-квартиры в Бангкоке», – добавлял его коллега подполковник Нарыват Путтхавиро.

Возможно, ситуация разрешится за дополнительный месяц визовой амнистии.