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Vietjet возобновила рейсы из Хошимина на Пхукет

Вьетнамскй лоукостер Vitjet Air возобновил регулярные рейсы между Хошимин-Сити и Пхукетом. Первый самолет после вызванного коронавируса перерыва приземлился на острове утром 3 июня.

Новости Пхукета

4 Июня 2022, 01:00 PM
Встреча первого рейса из Хошимина на Пхукете утром 3 мая. Фото: Аэропорт Пхукета

Встреча первого рейса из Хошимина на Пхукете утром 3 мая. Фото: Аэропорт Пхукета

Встреча первого рейса из Хошимина на Пхукете утром 3 мая. Фото: Аэропорт Пхукета

Встреча первого рейса из Хошимина на Пхукете утром 3 мая. Фото: Аэропорт Пхукета

Встреча первого рейса из Хошимина на Пхукете утром 3 мая. Фото: Аэропорт Пхукета

Встреча первого рейса из Хошимина на Пхукете утром 3 мая. Фото: Аэропорт Пхукета

Встреча первого рейса из Хошимина на Пхукете утром 3 мая. Фото: Аэропорт Пхукета

Встреча первого рейса из Хошимина на Пхукете утром 3 мая. Фото: Аэропорт Пхукета

Встреча первого рейса из Хошимина на Пхукете утром 3 мая. Фото: Аэропорт Пхукета

Встреча первого рейса из Хошимина на Пхукете утром 3 мая. Фото: Аэропорт Пхукета

Встреча первого рейса из Хошимина на Пхукете утром 3 мая. Фото: Аэропорт Пхукета

Встреча первого рейса из Хошимина на Пхукете утром 3 мая. Фото: Аэропорт Пхукета

Прибывших из Хошимина пассажиров, которых было 174 человека, в аэропорту встречали генеральный менеджер Мончай Танод и глава отдела коммерческого и финансового планирования Вичитра Пратип На-Таланг. Со стороны Vietjet присутсововала глава отдела корпоративного PR и специальных ивентов Thai Vietjet Air Сутатта Тхамчинда.

Рейсы по маршруту Хошимин-Пхукет будут осуществляться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, как и было до коронавируса. На маршруте будут работать лайнеры А320 с салоном на 180 пассажиров без бизнес-класса.

Рейс VJ809 будет вылетать из Хошимина в 9:00 утра и приземляться на Пхукете в 10:55. Время вылета обратно в Хошимин – 12:00, посадка во Вьетнаме – в 13:50.

Стоимость билетов начинается от 480 бат без налогов и сборов, тогда как вместе с ними цена составляет уже от 2000 бат.

Согласно данным из отчетов Phuket Airport Immigration Daily Report, за период с 1 по 31 мая через иммиграционный контроль в аэропорту Пхукета прошли 118 обладателей вьетнамских паспортов, прибывших из-за рубежа.

 

 

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