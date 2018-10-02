Вичит и Патонг частично останутся без света 3 и 4 октября

Пхукетский офис Управление энергоснабжения (РЕА) предупредил о том, что Вичит и Патонг частично останутся без света 3 и 4 октября соответственно.

2 Октября 2018 12:43:42

Фото: РЕА

Согласно уведомлению РЕА, отключение энергоснабжения связано с необходимостью прокладки новых высоковольтных кабелей. Работы будут проводиться с 9:00 утра до 16:30 дня.

В среду, 3 октября, электричества не будет в районе Bangyai Rd. (позади BigC) и Wichit Songkhram Rd. От Central Phuket Floresta до Makro.

В четверг, 4 октября, без света останется улица Sai Nam Yen Rd. и Pisitgoranee Rd. (от полицейского участка до храма), а так же Ha Sip Pi Rd.

Справочную информацию можно получить по телефонам 076 354379 и 076-345574.