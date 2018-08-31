Вице-губернатор пообещал Пхукету железную дорогу «в районе 2023 года»

Строительство легкой железной дороги на Пхукете начнется в 2020 году и будет завершено «в районе 2023 года». С соответствующим заявлением выступил 29 августа вице-губернатор Тхаворнват Конгкэу.

31 Августа 2018 09:13:35

Заявление губернатора прозвучало на встрече, организованной Управлением скоростного общественного транспорта (MRTA), которое реализует проект легкой железной дороги на Пхукете. Строительство должно обойтись бюджету в 39,4 млрд бат.

Как рассказал вице-губернатор Конгкэу, сейчас проект находится на этапе финализации параметров частно-государственного партнерства, в формате которого будет проходить прокладка железной дороги. Примерные сроки непосредственно строительства – с 2020 года по 2023 год.

После того, как будет проложена железнодорожная ветка от международного аэропорта Пхукета до кольцевой развязки в Чалонге, строители перейдут ко второй фазе проекта, предусматривающей прокладку рельсового пути до Тха-Нуна в провинции Пханг-Нга. Это первый населенный пункт за мостом, соединяющим Пхукет с материком. Ранее звучали предположения, что пхукетская железная дорога тем или иным образом будет интегрирована в существующую сеть железных дорог Таиланда.

«Мы собрались сегодня, чтобы выслушать мнения представителей различных государственных ведомств и лидеров местных администраций, чтобы быть уверенными, что реализованный проект будет соответствовать поставленным целям», – заявил вице-губернатор.

Господин Конгкэу напомнил, что проект должен стимулировать развитие туризма и экономики в целом, а также улучшить дорожную ситуацию на Пхукете.

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, протяженность железнодорожной линии от станции в провинции Пханг-Нга до кольца Чалонга составит 60 км (согласно имеющейся в распоряжении редакции презентации проекта). Ветка будет идти вдоль Thepkrasattri Rd. и Chao Fa East Rd. с ответвлением в сторону аэропорта.

На маршруте будет 24 остановки на разных расстояниях друг от друга (в застроенных районах остановки будут чаще, на севере острова – реже). На каждой станции состав будет проводить 20-40 секунд, разворот на конечной будет занимать около 6 мин.

Дорога от кольца Чалонга до памятника героиням должна занимать 45-50 мин, до аэропорта – в районе 70 мин. Рельсы для движения поездов проложат либо вдоль автомобильных дорог, либо по разделительной линии. Остановки будут выполнены как в современном стиле, так в стиле сино-португез в зависимости от окружающей застройки. Стиль сино-португез планируется использовать в Пхукет-Тауне.

Что касается подвижного состава, то на иллюстрациях, которыми сопровождается презентация проекта, изображены «трамваи» из двух вагонов, аналогичные тем, что работают во многих европейских городах. Питание электричеством будет осуществляться через воздушную контактную сеть. Среди прочего, строительство железной дороги потребует прокладки нескольких новых тоннелей.

Изначально прокладка железной дороги на Пхукете оценивалась в 23,4 млрд бат. В декабре 2016 года, ценник вырос до 30 млрд, а в июне 2017 – до нынешних 39,4 млрд.