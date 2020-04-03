Въезд в Патонг и выезд из города запрещены без масок

Контрольно-пропускные пункты на всех въездах в Патонг были установлены по распоряжению мэра города Чалермлак Кебспап. Госпожа мэр приняла соответствующее решение на фоне того, что именно Патонг является главным очагом распространеия коронавирусной инфекции COVID-19 на Пхукете.
Как пояснила госпожа Кебсап, пункты дорожного контроля были организованы утром 3 апреля. В общей сложности таких чекпоинтов три – на трассе Патонг-Камала, на трассе Патонг-Карон и у полицейского участка Кату на трассе из Патонга в сторону Пхукет-Тауна.
Отметим, что к настоящему моменту на Пхукете подтверждено 100 случаев заболевания COVID-19. Большинство из них так или иначе связаны с Патонгом.