Въезд в Патонг и выезд из города запрещены без масок

Полиция организовала контрольные пункты на всех основных въездах в Патонг. Полицейские проверяют наличие масок у водителей и их пассажиров. Людибез масок через контрольные пункты не пропускаются.

Чутхарат Плерин

3 Апреля 2020, 03:05 PM

Въезд в Патонг и выезд из города запрещены без масок. Фото: Муниципалитет Патонга