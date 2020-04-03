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Въезд в Патонг и выезд из города запрещены без масок

Полиция организовала контрольные пункты на всех основных въездах в Патонг. Полицейские проверяют наличие масок у водителей и их пассажиров. Людибез масок через контрольные пункты не пропускаются.

Чутхарат Плерин

3 Апреля 2020, 03:05 PM
Въезд в Патонг и выезд из города запрещены без масок. Фото: Муниципалитет Патонга

Въезд в Патонг и выезд из города запрещены без масок. Фото: Муниципалитет Патонга

Контрольно-пропускные пункты на всех въездах в Патонг были установлены по распоряжению мэра города Чалермлак Кебспап. Госпожа мэр приняла соответствующее решение на фоне того, что именно Патонг является главным очагом распространеия коронавирусной инфекции COVID-19 на Пхукете.

Как пояснила госпожа Кебсап, пункты дорожного контроля были организованы утром 3 апреля. В общей сложности таких чекпоинтов три – на трассе Патонг-Камала, на трассе Патонг-Карон и у полицейского участка Кату на трассе из Патонга в сторону Пхукет-Тауна.

Отметим, что к настоящему моменту на Пхукете подтверждено 100 случаев заболевания COVID-19. Большинство из них так или иначе связаны с Патонгом.

 

 

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