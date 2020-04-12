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Весь турбизнес Пхукета получил распоряжение закрыться

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана отдал распоряжение о закрытии всех видов бизнеса, связанных со сферой приема и обслуживания туристов. Соответствующий шаг должен открыть сотрудникам соответствующих дорогу к получению государственной помощи.

Новости Пхукета

12 Апреля 2020, 01:10 PM
Для сдерживания коронавируса на Пхукете перекрывают дороги, ограничивают часы работы магазинов, закрывают всевозможные заведения. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Для сдерживания коронавируса на Пхукете перекрывают дороги, ограничивают часы работы магазинов, закрывают всевозможные заведения. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В распоряжении губернатора говорится о закрытии всех компаний, зарегистрированных в соответствии с Законом о туристическом бизнесе и туристических гидах, «а также другого похоже бизнеса, такого как туристические агентства, услуги по аренде жилья, автомобилей и лодок, перевозки по морю и по суше, дайверские центры и другой рекреационный бизнес, к примеру».

В качестве основания для закрытия туристического бизнеса указан Декрет о чрезвычайной ситуации, не предполагающий исключения для отдельных компаний.

За игнорирование запрета предусмотрено наказание по статье 52 Закона об инфекционных заболеваниях (до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа).

«Также нарушители могут быть привлечены к ответственности по статьям 9 и 18 Экстренного декрета об общественном администрировании в чрезвычайных ситуциях от 2005 года (версия 1)», – говорится в распоряжении губернатора Тавипатаны.

Отметим, что ранее губернатор отдельным распоряжением приказал закрыть все отели провинции, за исключением пяти мест, где должны размещаться лица, не имеющие ни жилья на Пхукете, ни возможность покинуть остров. Стоимость размещения в этих отелях варьируется в диапазоне от 650 до 1000 бат в день, то есть примерно 20-30 тыс. бат в месяц.

 

 

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