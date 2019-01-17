Mai Khao Beach Condominium
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Великолепный воскресный бранч на Най-Харне

Дата/Время начала: 20 Января 2019, 12:30 PM - 29 Декабря 2019, 03:00 PM

По воскресеньям, с 12:30 до 15:00. Гостей ждут вкуснейшие шедевры кулинарного маэстро, исполнительного шеф-повара Марка Джонса. Гастрономическое удовольствие дополняют роскошные виды на залив Най-Харн и музыка от диджея-резидента DJ Sun. 5500 бат со взрослого гостя (с премиальными напитками без ограничений, отобранными сомелье Джеймсом Саклингом). 3850 бат со взрослого гостей (только еда). 2200 бат с ребенка в возрасте от 3 до 18 лет (соки и безалкогольные напитки без ограничений). Заказ стоиков по телефону 076 380 200. Сайт: www.thenaiharn.com.

 

С кем связаться: Отдел бронирования
Адрес: The Nai Harn Phuket
телефон: 076 380 200

 

Security:

Laguna Property
777 Beach Condo
Thai Residential
ZUMA Restaurant
Express Carpet and Decor

 