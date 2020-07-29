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Вегетарианский фестиваль пройдет без традиционных ритуалов

Пхукетский комитет по эпидемиологии принял решение ограничить программу Вегетарианского фестиваля в 2020 году. В частности, в этот раз не будут проводиться традиционные ритуалы укрощения плоти, такие как хождение по огню, купание в горячем масле, восхождение по лестнице из клинков, пересечение моста с гвоздями. При этом прокалывать лица медиумам запрещено не будет.

Таньялак Сакут

29 Июля 2020, 10:43 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как пояснил директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон, уличные процессии будут разрешены, но участники должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Медиумам будет запрещено идти в толпе, они смогут принимать участие в процессиях на автомобилях.

Также господин Суконтапон добавил, что все процессии будут проходить под контролем официальных лиц, которые будут следить за тем, чтобы не допускать массового скопления людей.

«Официальные лица получат право удалять людей из процессий, если участников будет слишком много», – заявил директор Vachira Phuket Hospital.

Отдельные опасения у медиков вызывает церемония поднятия шестов с лампадами, с которой начинается Вегетарианский фестиваль. Традиционно эта церемония собирает в каждом храме множество верующих.

Господин Суконтапон заявил, что церемонию поднятия шестов с лампадами придется проводить в соответствии с требованиями новой нормальности, включая ношение масок и социальное дистанцирование.

«Участники должны принимать меры для защиты от COVID-19, а количество медиумов (ма сонгов) на каждом мероприятии должно быть ограничено одним человеком», – заявил господин Суконтапон.

Также все храмы должны ограничить число посетителей ритуалов, чтобы на каждого человека приходилось 5 кв. м пространства.




 

 

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