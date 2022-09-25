Вегетарианский фестиваль начался на Пхукете

Вечером 25 сентября в китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы го тенг, дав начало очередному Вегетарианскому фестивалю, который по традиции продлится девять дней. Столбы опустят перед закатом 5 октября.

Новости Пхукета

Церемонией поднятия столбов го тенг верующие приглашают на землю Нефритового императора и девять императорских богов, которым и посвящены церемонии в рамках фестиваля.

Покрытые золотой бумагой столбы были подняты в священное время – 17:09 вечера. Церемонию в храме Jui Tui Shrine в Пхукет-Тауне посетил вице-премьер и глава Минздрава Анутин Чарнвиракун. Также на ритуале присутствовали вице-губернатор Пичет Панапонг и другие официальные лица провинции.

Первая уличная процессия в рамках фестиваля назначена на 27 сентября. Согласно традиции, шествие первым проведет храм Naka Shrine, находящийся в Вичите, напротив ночного рынка Naka Market.

Уличные шествия будут проходить ежедневно вплоть до вечера 4 октября, когда состоится заключительная процессия с участием всех китайских храмах. Участники проследуют через весь Пхукет-Таун в Сапан-Хин, где состоится один из главных ритуалов фестиваля.

В связи с проведением уличных процессий дорожное движение может быть временно ограничено. Расписание ключевых уличных процессий и других мероприятий в рамках фестиваля можно найти здесь.

Вегетарианский фестиваль в этом году – как и год назад – пройдет с соблюдением мер защиты от коронавируса DMHTTA. В частности, от участников церемоний требуется ношение масок, прививка от COVID-19, сдача экспресс-тестов на антитела (АТК). Кроме того медиумы-масонги при участии в процессиях должны не идти пешком вместе со всеми, а ехать в кузовах пикапов.

Также, если судить по опубликованной официальными лицами программе фестиваля, может быть ограничен список проводимых ритуалов. В брошюре Туристического управления Таиланда (ТАТ) упоминаются только хождение по горячим углям (с 30 сентября по 4 октября в разных храмах) и ритуал пересечения моста (3-4 октября).

C историей Вегетарианского фестиваля можно ознакомиться в этом материале «Новостей Пхукета». Репортаж с заключительного парада одного из фестивалей прошлых лет можно прочитать здесь.