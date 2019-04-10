Vachira Hospital введет сбор за прием не экстренных пациентов вне обычных часов работы

Больница Vachira Hospital Phuket, являющаяся главным государственным медучреждением на острове, объявила о вводе сбора за прием не экстренных пациентов вне обычных часов работы. Размер сбора составит 100 бат.

Варанья Промпинпарат

10 Апреля 2019, 10:28 AM

Фото: Архив The Phuket News

В беседе с The Phuket News сотрудница службы связей с общественностью Vachira Hospital Phuket Вачира Джампатонг пояснила, что сбор вводится по распоряжению Министерства здравоохранения, при этом распространяется приказ на все государственные больницы страны. Таким образом стоит ожидать аналогичного сбора и в других медицинских учреждениях.

«Поступило распоряжение Министерства здравоохранения, согласно которому все больницы в стране должны взимать дополнительный сбор за обслуживание не экстренных пациентов вне обычных часов работы. В распоряжении указывается, размер сбора не должен превышать 110 бат. В Vachira Hospital Phuket он будет составлять 100 бат. Это сбор непосредственно за медицинское обслуживание», – заявила госпожа

Нормальные часы приема обычных пациентов в Vachira Hospital – с 8:30 до 16:30 по будним дням (понедельник-пятница). Однако в больнице можно получить медицинскую помощь до 22:00 в любой день в формате «расширенных часов работы» медицинского учреждения, а в ночное время – в отделении неотложной помощи и травматологии. Именно за прием пациентов с рядовыми случаями в эти часы и будет взиматься дополнительный сбор в размере 100 бат.

Госпожа Джампатонг пояснила, что речь идет о пациентах, обращающихся с такими проблемами как головная боль, температура, расстройство желудка. При этом сбор придется платить все: и тайским гражданам, и иностранцам, включая обладателей карт социального страхования.

«Кроме того, в данный сбор не входит стоимость выписываемых врачом лекарств», – добавила госпожа Джампатонг.

Отметим, что неотложная помощь вне приемных часов будет оказываться в обычном режиме.