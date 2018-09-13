В здании администрации Пхукета прошли пожарные учения

Клубы дыма окутали 12 сентября здание Provincial Hall, однако оснований для паники у сотрудников администрации Пхукета не было. В среду в историческом особняке, где располагается руководство провинции, проходили пожарные учения.

13 Сентября 2018 09:57:24

В ходе учений госслужащие попрактиковались в эвакуации из здания и освежили знания об использовании ручных средств борьбы с огнем, а сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) отработали выезд на пожар и ликвидацию возгорания.

Учениями руководили вице-губернатор Снитх Сривихок и старший аналитик DDPM Монгкон Темрат. Выступая на мероприятии, господин Сривихок подчеркнул, что пробелы в знаниях и умениях не только увеличивают размеры материального ущерба при пожаре, но и могут вести к гибели людей.

Отметим, что еще в этом году администрация Пхукета должна была переехать в новое здание Provincial Hall в районе парка имени Рамы IX. Переезд, впрочем, до сих пор не состоялся из-за проблем у осуществлявшей строительство компании-подрядчика.