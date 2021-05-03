В водах Пхукета нашли «не бомбу»

Глава Третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Чонгчай Чомчонгпхэт заверил, что специалисты исследовали обнаруженный под водой подозрительный объект и пришли к выводу, что это не бомба.

Новости Пхукета

3 Мая 2021, 10:04 PM

У побережья Пхукета нашли подозрительный объект. Фото: Achadtaya Chuenniran / Bangkok Post

Подозрительный объект в районе южной оконечности острова Пхукет обнаружили местные рыбаки. Изначально информация поступила 1 мая, сообщение приняло экологическое подразделение Третьего регионального командования, пишет Bangkok Post.

2 апреля на место событий была направлена саперная команда, специализирующаяся на утилизации боеприпасов и взрывчатки. Исследовав объект – пустую металлическую сферу диаметром около 40 см – они пришли к выводу, что это не бомба.

Объект находится на глубине около 6 м примерно в 20 м к западу от острова Эль. Работы по изучению находки продолжаются.