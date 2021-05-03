В водах Пхукета нашли «не бомбу»

Подозрительный объект в районе южной оконечности острова Пхукет обнаружили местные рыбаки. Изначально информация поступила 1 мая, сообщение приняло экологическое подразделение Третьего регионального командования, пишет Bangkok Post.
2 апреля на место событий была направлена саперная команда, специализирующаяся на утилизации боеприпасов и взрывчатки. Исследовав объект – пустую металлическую сферу диаметром около 40 см – они пришли к выводу, что это не бомба.
Объект находится на глубине около 6 м примерно в 20 м к западу от острова Эль. Работы по изучению находки продолжаются.