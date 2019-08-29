В Вичите ожидаются перебои с водоснабжением из-за отключения электричества 30 августа

Согласно уведомлению PWA, перебои с водоснабжением ожидаются с 9:00 до 16:30 пятницы, 30 августа. На фоне отключения электричества у потребителей либо совсем не будет воды в кранах, либо напор будет значительно снижен.
В уведомлении говорится о тамбоне Вичит в целом, какие-либо конкретные локации этого весьма большого района не упоминаются (Вичит простирается от мыса Панва и Сапан-Хина на юге и востоке до Университета Принца Сонгкхла и Big C на Bypass Rd. на западе и севере).
PWA приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-319173, 082-790-1634 и 1662.