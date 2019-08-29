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В Вичите ожидаются перебои с водоснабжением из-за отключения электричества 30 августа

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) объявил о том, что 30 августа в тамбоне Вичит ожидаются серьезные перебои с водоснабжением из-за отключения электричества в районе одной из ключевых насосных станций острова у озера Банг-Вад.

Новости Пхукета

29 Августа 2019, 03:19 PM
Фото: PWA

Фото: PWA

Согласно уведомлению PWA, перебои с водоснабжением ожидаются с 9:00 до 16:30 пятницы, 30 августа. На фоне отключения электричества у потребителей либо совсем не будет воды в кранах, либо напор будет значительно снижен.

В уведомлении говорится о тамбоне Вичит в целом, какие-либо конкретные локации этого весьма большого района не упоминаются (Вичит простирается от мыса Панва и Сапан-Хина на юге и востоке до Университета Принца Сонгкхла и Big C на Bypass Rd. на западе и севере).

PWA приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-319173, 082-790-1634 и 1662.

 

 

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