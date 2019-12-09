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В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей попросил водителей в течение двух недель проявлять повышенную осторожности во время движения по открытому в этом году тоннелю под кольцевой развязкой в Чалонге. Так ведомство отреагировало на обрушение секции шумоподавляющей облицовки внутри тоннеля, произошедшее 6 декабря.

Новости Пхукета

9 Декабря 2019, 10:04 AM
В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки. Фото: Brian from Nai Harn

В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки. Фото: Brian from Nai Harn

В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки. Фото: Brian from Nai Harn

В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки. Фото: Brian from Nai Harn

В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки. Фото: Департамент скоростных магистралей

В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки. Фото: Департамент скоростных магистралей

В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки. Фото: Департамент скоростных магистралей

В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки. Фото: Департамент скоростных магистралей

В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки. Фото: Департамент скоростных магистралей

В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки. Фото: Департамент скоростных магистралей

Об обрушении шумоподавляющей панели корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» сообщил один из местных экспатов. Инцидент зафиксировал авторегистратор, установленный в салоне автомобиля мужчины. Как следует из видео, панель упала прямо перед машиной, но не повредила транспортное средство. 

Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лохамут заявил The Phuket News, что сотрудники его ведомства в тот же вечер проинспектировали место происшествия, препятствие было убрано с проезжей части.

«В результате происшествия никто не пострадал, ни одно транспортное средство повреждено не было», – заявил господин Лохамут.

Специалист предположил, что панель могла рухнуть из-за того, что удерживавшие ее болты проржавели на фоне высокой влажности внутри тоннеля. При этом господин Лохамут заверил, что тоннель абсолютно безопасен, хотя и не исключил возможности новых обрушений.

«Я не могу с уверенностью сказать, что ни одна из других панелей не отвалится. Пожалуйста, будьте внимательны за рулем и не ездите слишком быстро в течение двух недель, пока подрядчик будет проводить ремонт», – отметил глава пхукетского отделения Департамента скоростных магистралей.

О каких-либо новых происшествиях господин Лохамут попросил сообщать в его офис по телефону 063-6925308.

 

 

 

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