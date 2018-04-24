В Thanyapura пришел новый спортивный директор

Спортивно-оздоровительный курорт Thanyapura Health and Sports Resort объявил о том, что к руководящему коллективу компании присоединился Тибальт Гонне. В апреле этого года господин Гонне занял пост директора по спорту и мероприятиям, говорится в пресс-релизе Thanyapura.

24 Апреля 2018 16:16:49

В Thanyapura пришел новый спортивный директор Тибальт Гонне. Фото: Thanyapura

За плечами господина Гонне – более 15 лет опыта в индустриях фитнеса и гостеприимства. Также он является членом Канадского совета фитнес-индустрии, объединяющей более 5000 фитнес-центров по всей стране и насчитывающей 4 млн членов. Совет, в котором состоит господин Гонне, работает над развитием фитнес-отрасли как в интересах ее игроков, так и конечных потребителей оздоровительных услуг.

Перед тем, как присоединиться к команде Thanyapura, господин Гонне работал во Франции и в Канаде. С собой он принес богатый опыт в сферах коучинга, планирования мероприятий, лидерства и коммуникаций. Непосредственно перед переездом на Пхукет специалист работа программным директором в спортклубе Midtown Athletic Club в монреале, где отвечал за создание бизнес-стратегии депртамента фитнеса и молодежного развития и руководил командой из 180 сотрудников. Перед этим господин Гонне занимал в Midtown Athletic Club’s пост директора по молодежным программам.

Господин Гонне получил диплом бакалавра в области кинезиологии в французском государственном университете University of Paris-Süd. Также специалист имеет многочисленные сертификаты в других профильных дисциплинах и опыт работы фитнес-коучем, менеджером и главным тренером в спортивных центрах Франции.

Говоря о предстоящей работе в Thanyapura, господин Гонне отметил, что увидел в этом комплексе нечто большее, чем «спортивный, курортный и оздоровительный центр».

«Я рад стать частью невероятной команды страстных и профессиональных людей. Миссия Thanyapura – вдохновлять людей на оптимизацию самих себя – привлекла мое внимание моментально», – заявил господин Гонне.

«Я с нетерпением жду возможности вывести на новый уровень спортивные программы и программы мероприятий в Thanyapura, чтобы помочь людям изменить свои жизни. Лучше всего об этом сказал Хуан Антонио Самаранч: спорт – это дружба, спорт – это здоровье, спорт – это образование, спорт объединяет мир», – добавил новый спортивный директор Thanyapura.