В тайской глубинке одновременно оштрафованы 13 водителей Porsche

Полиция провинции Нан привлекла к ответственности 13 водителей люксовых автомобилей Porsche, ставших героями вирусного видео. За блокировку движения по перекрестку и проезд на красный свет водители были оштрафованы на 500 и 1500 бат.

Новости Пхукета

14 Января 2019, 02:20 PM

Фото: Jan'Chalom Lom

Снятое в провинции Нан видео с игнорирующими ПДД водителями автомобилей Porche было выложено в Facebook в воскресенье, 13 января. На записи видно, как две люксовые машины блокируют проезд по перекрестку у местного храма Wat Sri Panton, чтобы 11 других автомобилей той же марки могли беспрепятственно совершить поворот направо на запрещающий сигнал светофора.

Как пишет Bangkok Post, на фоне общественного резонанса полиция Нана оперативно установила личности всех 13 водителей. Каждому из них был выписан штраф на 500 бат за проезд на красный свет, а двое блокировавших дорогу водителей были дополнительно оштрафованы на 1000 бат. Каких-либо серьезных мер в отношении водителей полиция решила не применять.

Как пишет Bangkok Post, колонна автомобилей Porsche направлялась «посетить обеспеченную семью из округа Мыанг-Нан».