В Таланге пересадили 300-летнее дерево

Жители Паклока отстояли 300-летнее дерево, которое должно было попасть под вырубку в рамках расширения проходящей через район трассы 4027.

Новости Пхукета

Огромное дерево вида Dipterocarpus alatus в течение трех столетий росло у обочины дороги 4027 напротив школы Ban Para School. Сейчас же его пересадили на территории учебного заведения Ban Pa Khlok School примерно в 5 км от первоначального места.

Пересадка диптерокарпуса заняла около недели. Местные жители и волонтеры со всего Пхукета аккуратно убрали землю от ствола, после чего подъемный кран поднял дерево и погрузил на трейлер, которые доставил его к новому дому. Как отметили участники операции, главной проблемой при проведении работ оказалась погода

Расширение трассы 4027 проходит в рамках проекта Департамента скоростных магистралей с бюджетом 720 млн бат. Расширенная трасса должна стать дублером Thepkrasattri Rd. на время прокладки легкой железной дороги.

Ознакомившись с проектом, жители Па-Ра поняли, что их дерево должно быть срублено, после чего обратились к официальным лицам с просьбой притормозить проект и дать им время собрать деньги на пересадку диптерокарпуса.

В качестве новой локации была выбрана школа Ban Pa Khlok School, где имеется достаточно пространства для посадки дерева, при этом оно будет находиться на удалении от мест, где бывают школьники.

Dipterocarpus alatus – один из многочисленных представителей семейства диптерокарповых. Это крупные вечнозеленые деревья, достигающие высоты в 30-40 м. Толщина ствола может составлять 2 м в диаметре, а размах кроны – 20 м. Считается, что диптерокарпусы могут жить по 700 лет.

Dipterocarpus alatus произрастает в Южной и Юго-Восточной Азии и издревле используется в хозяйстве как источник древесины и млечного сока. В Таиланде дерево известно под именем «янг на», то есть млечное (резиновое) дерево, растущее у рисовых полей. Дело в том, что листья диптерокарпуса применялись в качестве удобрений на рисовых полях, а само дерево хорошо переносит избыток влаги.

Млечный сок дерева используется для смоления лодок и обеспечения водостойкости и защиты других изделий, а также в традиционной медицине (в частности, в компрессах для язвенных ран). В Камбодже древесина Dipterocarpus alatus популярна в качестве строительного материала и материала для мебели. Кора молодых деревьев применяется как средство против ревматизма и болезней печени, а также в качестве добавки в корм для скота.