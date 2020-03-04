В Таланге неизвестные перерезали шланг временной системы водоснабжения

Глава района Тхепкрасаттри Тханасан Джираморн обратился в полицию с заявление по факту умышленного повреждения шланга, проложенного для доставки воды из муниципального озера к мобильной насосной станции.

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Как пояснил господин Джираморн, временную систему водоснабжения пришлось организовать после того, как пересох пруд рядом с муниципальной насосной станцией.

В качестве альтернативного источника воды было решено использовать пруд на Поле Победы, к которому проложили гибкий шланг большого диаметра и установили в передвижной насос. Именно упомянутый гибкий шланг до мобильной станции и оказался перерезан 1 марта.

«Я лично нанес визит в полицейский участок Таланга и подал заявление. Сечас полиция пытается выяснить, кто перерезал шланг», – заявил глава тамбона Тхепкрасаттри.

Поврежденный шланг был оперативно заменен на новый.