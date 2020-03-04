В Таланге неизвестные перерезали шланг временной системы водоснабжения

Как пояснил господин Джираморн, временную систему водоснабжения пришлось организовать после того, как пересох пруд рядом с муниципальной насосной станцией.
В качестве альтернативного источника воды было решено использовать пруд на Поле Победы, к которому проложили гибкий шланг большого диаметра и установили в передвижной насос. Именно упомянутый гибкий шланг до мобильной станции и оказался перерезан 1 марта.
«Я лично нанес визит в полицейский участок Таланга и подал заявление. Сечас полиция пытается выяснить, кто перерезал шланг», – заявил глава тамбона Тхепкрасаттри.
Поврежденный шланг был оперативно заменен на новый.