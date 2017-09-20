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В Таиланде запустили в обращение новые банкноты

Новые банкноты были выпущены как дополнение к нынешней 16-й серии и посвящены жизни Рамы IX.

Новости Пхукета

20 Сентября 2017 11:43:14

Как сообщал Банк Таиланда ранее, размер, цвета и средства защиты банкнот памятной серии идентичны тем, что сейчас находятся в обращении. Также одинаковы и изображения на лицевой стороне каждой банкноты.

Отличаются же купюры нового выпуска изображениями на обратной стороне. Каждая банкнота посвящена определенному периоду жизни Рамы IX от детства до последних лет жизни.

20 бат. Ранние годы жизни Короля Пхумипона Адульядета.

50 бат. Королевские обязанности и церемонии Короля Пхумипона Адульядета в первые годы после восхождения на трон.

100 бат. Проекты на благо жителей сельских районов как отражение доброты Короля Пхумипона Адульядета.

500 бат. Мудрость и таланты Короля Пхумипона Адульядета, выраженные в знаменитых Королевских проектах.

1000 бат. Поздние годы правления Короля Пхумипона Адульядета, любимого Короля всего тайского народа.

Новые банкноты были запущены в обращение сегодня, 20 сентября.

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