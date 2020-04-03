Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В Таиланде введен комендантский час

Правительство Таиланда ввело в стране комендантский час. С 3 апреля запрещено покидать дома в период с 22:00 вечера до 4:00 утра.

Новости Пхукета

3 Апреля 2020, 11:46 AM
В Таиланде введен комендантский час. Фото: Chanat Katanyu

В Таиланде введен комендантский час. Фото: Chanat Katanyu

Объявление о вводе комендантского часа сделал в прямом эфире глава тайского правительства Прают Чан-Оча. Премьер министр призвал жителей страны сохранять спокойствие, не совершать панических закупок продуктов питания, помнить о важности социального дистанцирования.

Как отметил генерал Чан-Оча, комендантский час не распространяется на медицинский персонал, сотрудников банков, людей, занимающихся доставкой потребительских товаров, сельхозпродукции, медикаментов и медицинского оборудования, газет, топлива, почтовых отправлений, экспортных и импортных товаров. Также разрешен проезд граждан к местам карантинам.

Кроме того, от требований освобождены люди, работающие в ночные смены, направляющиеся в аэропорты или из них, официальные лица при исполнении должностных обязанностей и люди со специальными разрешениями от властей.

Нарушение комендантского часа грозит тюремным заключением на срок до двух лет и/или штрафом в размере до 40 тыс. бат.

Если в каких-либо провинциях введены более строгие ограничения, то все они остаются в силе.

Добавим, что 2 апреля генерал Чан-Оча также объявил о закрытии границ Таиланда на въезд даже для тайцев. Ограничение будет действовать как минимум до 15 апреля.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Въезд в Патонг и выезд из города запрещены без масок
Еще 13 случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете
Отели Пхукета получили приказ закрыться
Еще 12 случаев заболевания COVID-19 подтверждены на Пхукете
Круглосуточные магазины Пхукета получили распоряжение закрываться в 20:00
Часть Раваи останется без электричества 2 апреля
Еще шесть случаев заболевания COVID-19 подтверждены на Пхукете
Выезд с Пхукета на материк остается ограниченно открытым
Магазины Пхукета переходят на сокращенный рабочий день
Семь новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете
ТНА: 87% отелей Пхукета планируют закрыться в апреле
Свыше 20 тыс. россиян сообщили посольству о намерении покинуть Таиланд
Мэр Патонга призвала жителей города к самоизоляции
Автобус из Пхукет-Тауна в аэропорт перестанет ходить 31 марта
Аэропорт Пхукета закрывается 10 апреля

 

Cassia Phuket
Pavilions Home Video
Mitsu Tiansin Motors
Thai Residential
QSI International School Phuket

 