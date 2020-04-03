Правительство Таиланда ввело в стране комендантский час. С 3 апреля запрещено покидать дома в период с 22:00 вечера до 4:00 утра.

Новости Пхукета

3 Апреля 2020, 11:46 AM

В Таиланде введен комендантский час. Фото: Chanat Katanyu

Объявление о вводе комендантского часа сделал в прямом эфире глава тайского правительства Прают Чан-Оча. Премьер министр призвал жителей страны сохранять спокойствие, не совершать панических закупок продуктов питания, помнить о важности социального дистанцирования.

Как отметил генерал Чан-Оча, комендантский час не распространяется на медицинский персонал, сотрудников банков, людей, занимающихся доставкой потребительских товаров, сельхозпродукции, медикаментов и медицинского оборудования, газет, топлива, почтовых отправлений, экспортных и импортных товаров. Также разрешен проезд граждан к местам карантинам.

Кроме того, от требований освобождены люди, работающие в ночные смены, направляющиеся в аэропорты или из них, официальные лица при исполнении должностных обязанностей и люди со специальными разрешениями от властей.

Нарушение комендантского часа грозит тюремным заключением на срок до двух лет и/или штрафом в размере до 40 тыс. бат.

Если в каких-либо провинциях введены более строгие ограничения, то все они остаются в силе.

Добавим, что 2 апреля генерал Чан-Оча также объявил о закрытии границ Таиланда на въезд даже для тайцев. Ограничение будет действовать как минимум до 15 апреля.