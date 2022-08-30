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В Таиланде уничтожат 32 тонны наркотиков стоимостью в 29 млрд бат

Во вторник, 30 августа, в провинции Самут-Пракан началась ежегодная процедура уничтожения наркотиков, изъятых в ходе антинаркотических рейдов полиции и других ведомств. Всего должны быть сожжены более 32 т наркотических веществ стоимостью в районе 29 млрд бат.

Новости Пхукета

30 Августа 2022, 05:15 PM
Коробки с подлежащими уничтожению наркотиками на территории комплекса Akkhie Prakarn Plc в Самут-Пракане. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post.

Коробки с подлежащими уничтожению наркотиками на территории комплекса Akkhie Prakarn Plc в Самут-Пракане. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post.

Процедура уничтожения наркотиков займет два дня – 30 и 31 августа, сообщил генеральный секретарь Управления по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания (FDA) Пайсан Данкхум.

По его словам, уничтожены быть должны 32,2 т наркотиков, изъятых в рамках 120 дел, которые вели полиция, офис генпрокурора, армия и Совет по контролю за оборотом наркотиков (NCB).

Как пишет Bangkok Post, ликвидации подлежат 21,2 тыс. кг метамфетамина в таблетках; 9,4 тыс. кг кристаллического метамфетами; 561 кг героина; 89 кг экстази; 278 кг опиума и около 600 кг других наркотиков.

В ходе аналогичной процедуры в 2021 году были уничтожены 40 т запрещенных веществ.

 

 

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