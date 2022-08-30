В Таиланде уничтожат 32 тонны наркотиков стоимостью в 29 млрд бат

Во вторник, 30 августа, в провинции Самут-Пракан началась ежегодная процедура уничтожения наркотиков, изъятых в ходе антинаркотических рейдов полиции и других ведомств. Всего должны быть сожжены более 32 т наркотических веществ стоимостью в районе 29 млрд бат.

Новости Пхукета

30 Августа 2022, 05:15 PM

Коробки с подлежащими уничтожению наркотиками на территории комплекса Akkhie Prakarn Plc в Самут-Пракане. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post.