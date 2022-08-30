В Таиланде уничтожат 32 тонны наркотиков стоимостью в 29 млрд бат

Процедура уничтожения наркотиков займет два дня – 30 и 31 августа, сообщил генеральный секретарь Управления по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания (FDA) Пайсан Данкхум.
По его словам, уничтожены быть должны 32,2 т наркотиков, изъятых в рамках 120 дел, которые вели полиция, офис генпрокурора, армия и Совет по контролю за оборотом наркотиков (NCB).
Как пишет Bangkok Post, ликвидации подлежат 21,2 тыс. кг метамфетамина в таблетках; 9,4 тыс. кг кристаллического метамфетами; 561 кг героина; 89 кг экстази; 278 кг опиума и около 600 кг других наркотиков.
В ходе аналогичной процедуры в 2021 году были уничтожены 40 т запрещенных веществ.