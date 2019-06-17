В Таиланде объявили эпидемию денге на фоне продолжающегося пять месяцев роста заболеваемости

В пятницу, 14 июня, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля (DDC) при Минздраве Таиланда объявил в стране эпидемию денге. Эпидемия была объявлена после 22 недель превышения пятилетней медианы по заболеваемости лихорадкой. При этом наличие проблемы было впервые признано лишь в мае.

Новости Пхукета

17 Июня 2019, 09:51 AM

Источник: Минздрав Таиланда

Как заявил глава DDC Прича Премпри, с 1 января по 11 июня в стране было зафиксировано 28,79 тыс. случаев заболевания лихорадкой денге, что вдвое выше среднего показателя за пять предыдущих лет.

В общей сложности от денге в этом году погибли 43 человека. В качестве одной из причин эпидемии господин Премпри назвал провал мер по контролю за популяциями комаров, являющихся переносчиками болезни, пишет Bangkok Post.

Господин Премпри не пояснил, почему эпидемия была объявлена лишь в июне, хотя аномально высокий уровень заболеваемости денге наблюдался с января, а начиная с мая ситуация даже в некотором смысле стабилизировалась

Согласно отчетам DDC, имеющимся в распоряжении «Новостей Пхукета», с начала года показатели заболеваемости вдвое превышали не только медиану за пять лет, но и необычно высокие прошлогодние цифры, причем такая картина наблюдалась в течение каждого из четырех месяцев 2019 года. В мае же, наоборот, число заболеваний стабилизировалось на уровне прошлого года.

Впрочем, DDC отнюдь не лукавит, когда говорит, что уровень заболеваемости по-прежнему вдвое выше медианы за пять лет. Ведомство лишь умалчивает, когда именно начались проблемы.

Добавим, что на Пхукете, согласно статистике DDC, с начала года было зафиксировано всего 190 случаев лихорадки денге, никто из заболевших не погиб.