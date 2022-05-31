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В Таиланде обсуждают замену тайских цифр на арабские в официальных документах

В Таиланде вновь вернулась на повестку дня тема о тайских цифрах. На Change.org была создана петиция с призывом заменить традиционные знаки на арабские цифры в официальных документах «ради стандартизации и удобства». На инициативу уже отреагировал вице-премьер Виссану Крыа-Нгам, заявивший, что правительство не поддерживает идею отказа от тайских цифр вообще, но в электронном документообороте об этом можно подумать. Другие оппоненты модернизации языка высказались более радикально.

Новости Пхукета

31 Мая 2022, 01:57 PM
Никто не предлагает запретить тайские цифры в быту, но термины вроде ๕G и адреса вроде ch๓plus.com создают неудобства.

Никто не предлагает запретить тайские цифры в быту, но термины вроде ๕G и адреса вроде ch๓plus.com создают неудобства.

Говоря о кампании на Change.org, господин Крыа-Нгам заявил, что надеется на то, что ее авторы не призывают к отмене использования тайских цифр вообще, а говорят только об электронных версиях официальных документов, пишет Bangkok Post. Там действительно переход на арабские знаки мог бы упростить многие процессы, включая машинный сбор и обработку данных.

Вице-премьер подчеркнул, что «ключевые» документы – тексты законов и официальных распоряжений или школьные учебники в печатной форме – должны продолжать использовать тайские цифры по той простой причине, что тайский – официальный язык Королевства. При этом в электронных версиях документов «может быть допустимо» использование арабских цифр.

Господин Крыа-Нгам подчеркнул, что вопрос о тайских цифрах в печатных материалах не обсуждается в принципе, хотя и создает проблемы при конвертации текстов в формат PDF. Вице-премьер добавил, что Королевское научное общество, Министерство образования и Минкультуры должны объяснить это обществу. Также вице-премьер коснулся и смежной темы – использования в официальных документах буддистского летосчисления вместо григорианского календаря.

«Мы знаем, что призывы заходят и так далеко, но мы должны стоят на своем», – озвучил принципиальную позицию государства вице-премьер.

Кампанию на Change.org запустил некто Кенг Сусумпоу. Свое предложение о объяснил соображения стандартизации и упрощения машинной обработки данных. Автор петиции заявил, что использование тайских цифр стоит на пути прогресса в цифровой сфере и напомним, что переход на арабские цифры был уже осуществлен во времена фельдмаршала Плека Пубинсонгкранма, который возглавлял правительство страны в 1938-1944 годах. Впрочем, затем, при администрации Кхуанга Апхайвонга (1947-1948) произошел возврат к старым стандартам.

«Ничего нового здесь нет. Давайте не будет позволять этому вопросу сдерживать цифровую связанность и развитие страны», – призвал Кенг Сусумпоу.

Он отметил, что использование тайских цифр, к примеру, в термине 5G или названии операционной системы Windows 10 выглядит странно и неудобно, а в url-адресах страниц в интернете – еще хуже, потому что делает их нечитаемыми. При этом в официальных документах писать положено именно так.

Надо отметить, что реакция вице-премера Виссану Крыа-Нгама была вполне сдержанной на фоне ряда других отзывов на предложение автора петиции. Так политик Патиют Тхонгпраджонг усмотрел в предложении попытку посеять раздор в тайском обществе и разделить его. В своем комментарии на Facebook он заявил, что инициатива по отказу от тайских цифр в официальных документах – часть более широкого плана неких сил по радикальному изменению того, как управляется страна.

Другие политики напомнили, что тайская система записи числительных была создана Королем Рамкхамхэнгом и «отражает тайскость». Также было озвучено мнение о том, что у «образованных людей» нет и не может быть проблем с тайскими цифрами.

На момент публикации этого материала петицию подписали 4,5 тыс. человек. 

 

 

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