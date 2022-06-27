В Старом городе начинают убирать под землю провода в южной части Phuket Rd

В Пхукет-Тауне начинаются работы по переносу под землю электрических проводов и телекоммуникационных кабелей на участке Phuket Rd. от Ong Sim Phai Rd. до Soi Korpai.

Новости Пхукета

27 Июня 2022, 10:00 AM

Подрядчику предстоит перенести под землю провода на 600-метровом участке Phuket Rd. в направлении Сапан-Хина. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна