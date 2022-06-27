В Старом городе начинают убирать под землю провода в южной части Phuket Rd

О новом этапе городской кампании по благоустройству объявил на прошлой неделе мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат. По словам главы городской администрации, перенос проводов и кабелей должен начаться в июле и завершиться в апреле следующего года, продолжительность контракта – ровно 300 дней, бюджет – 59,7 млн бат, из которых 49,7 млн предоставляет Управление энергоснабжения провинций (РЕА), а еще 10 млн – сам муницпалитет.
Неназванному подрядчику предстоит перенести под землю провода на 600-метровом участке Phuket Rd. от перекрестка Bang Neow Intersection, где улица пересекается с Ong Sim Phai Rd. до Soi Korpai в районе пхукетской таможни, то есть почти до самого офиса Иммиграционного бюро
«Подземная укладка кабелей под землей делает систему энергоснабжения более безопасной, а городские кварталы – более красивыми. Также она способствует расширению города в будущем. Это хорошо и для людей в целом, поскольку повышает качество в жизни в Пхукет-Тауне и развивает город как смарт-сити с радующими глаз улицам. Кроме того, это поддерживает рост туристического бизнеса в будущем», – перечислил господин Ангканапилат плюсы проекта, который постепенно реализуется вот уже более десятилетия.