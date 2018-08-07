В Сонгкхла перехватили контрабандных сигарет на 146 млн бат

В ходе обыска на одном из складов в городе Хат-Яй (провинция Сонгхла) была обнаружена крупная партия нелегально ввезенных в страну сигарет.

7 Августа 2018 15:13:49

Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Обыск на складе в тамбоне Кхуан-Ланг прошел во вторник, 7 июля. В операции участвовали сотрудники провинциального управления акцизов, а также военные, пишет Bangkok Post.

В ходе обыска было обнаружено более 77 тыс. упаковок незаконно ввезенных в страну сигарет рыночной стоимостью около 164 млн бат. Официальные лица полагают, что продукция предназначалась для распространения в южных провинциях страны. Ввезены сигареты в Таиланд были из соседней Малайзии.

В ходе операции были задержаны двое местных жителей – некто Банча Тхуттхасопха и Тхавин Чантхурот. Обоим были предъявлены обвинения в нарушении закона об акцизах.