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В Сонгкхла перехватили контрабандных сигарет на 146 млн бат

В ходе обыска на одном из складов в городе Хат-Яй (провинция Сонгхла) была обнаружена крупная партия нелегально ввезенных в страну сигарет.

Новости Пхукета

7 Августа 2018 15:13:49

Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post
Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Обыск на складе в тамбоне Кхуан-Ланг прошел во вторник, 7 июля. В операции участвовали сотрудники провинциального управления акцизов, а также военные, пишет Bangkok Post.

В ходе обыска было обнаружено более 77 тыс. упаковок незаконно ввезенных в страну сигарет рыночной стоимостью около 164 млн бат. Официальные лица полагают, что продукция предназначалась для распространения в южных провинциях страны. Ввезены сигареты в Таиланд были из соседней Малайзии.

В ходе операции были задержаны двое местных жителей – некто Банча Тхуттхасопха и Тхавин Чантхурот. Обоим были предъявлены обвинения в нарушении закона об акцизах.

 

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