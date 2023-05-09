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В школах Пхукет-Тауна отложили начало учебного года

Семь тайских школ, управление которыми осуществляет муниципалитет Пхукет-Тауна, начнут учебный год 2023-2024 с двухнедельной задержкой – не 16 мая, а 29 мая. Впрочем, перенос начала семестра связан не с опасениями относительно новой волны коронавируса, а с отборочными соревнованиями на 48-е Национальные спортивные игры.

Новости Пхукета

9 Мая 2023, 05:04 PM
Полиция Пхукета помогает школьникам безопасно добираться на учебу. Фото: Phuket Provincial Police

Полиция Пхукета помогает школьникам безопасно добираться на учебу. Фото: Phuket Provincial Police

Полиция Пхукета помогает школьникам безопасно добираться на учебу. Фото: Phuket Provincial Police

Полиция Пхукета помогает школьникам безопасно добираться на учебу. Фото: Phuket Provincial Police

Полиция Пхукета помогает школьникам безопасно добираться на учебу. Фото: Phuket Provincial Police

Полиция Пхукета помогает школьникам безопасно добираться на учебу. Фото: Phuket Provincial Police

Полиция Пхукета помогает школьникам безопасно добираться на учебу. Фото: Phuket Provincial Police

Полиция Пхукета помогает школьникам безопасно добираться на учебу. Фото: Phuket Provincial Police

Как следует из уведомления муниципалитета Пхукет-Тауна, начало учебного года перенесено в следующих тайских школах:

  • Wat Khajon Rangsan Municipal School,
  • Ban Bang Neaw Municipal School,
  • Plookpanya Municipal School,
  • Ban Samkong Municipal School,
  • Muang Phuket Municipal School,
  • Phuket City Municipality Kindergarten;
  • Pibul Sawasdee Municipal School.

Ранее муниципалитет попросил руководителей учебных заведений Пхукет-Тауна отложить начало учебного года, но финальное решение оставил за директорами.

«Школы под управлением муниципалитета Пхукет-Тауна предоставят компенсацию учащимся в июне-июле 2023 года», – заявили городские власти без уточнения, в чем будет заключаться эта компенсация.

Квалификация на Национальные игры в Южном Таиланде будет проходить на Пхукете с 19 по 28 мая, а на период с 29 мая по 3 июня запланована квалификация на Национальные игры для людей с ограниченными физическими возможностями.

Для участия в отборе на остров приедут более 8 тыс. человек, включая не только спортсменов и тренеров, но их группы поддержки. Квалификация будет проводиться среди спортсменов из 14 провинций южного Таиланда.

 

 

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