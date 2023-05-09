В школах Пхукет-Тауна отложили начало учебного года

Как следует из уведомления муниципалитета Пхукет-Тауна, начало учебного года перенесено в следующих тайских школах:
- Wat Khajon Rangsan Municipal School,
- Ban Bang Neaw Municipal School,
- Plookpanya Municipal School,
- Ban Samkong Municipal School,
- Muang Phuket Municipal School,
- Phuket City Municipality Kindergarten;
- Pibul Sawasdee Municipal School.
Ранее муниципалитет попросил руководителей учебных заведений Пхукет-Тауна отложить начало учебного года, но финальное решение оставил за директорами.
«Школы под управлением муниципалитета Пхукет-Тауна предоставят компенсацию учащимся в июне-июле 2023 года», – заявили городские власти без уточнения, в чем будет заключаться эта компенсация.
Квалификация на Национальные игры в Южном Таиланде будет проходить на Пхукете с 19 по 28 мая, а на период с 29 мая по 3 июня запланована квалификация на Национальные игры для людей с ограниченными физическими возможностями.
Для участия в отборе на остров приедут более 8 тыс. человек, включая не только спортсменов и тренеров, но их группы поддержки. Квалификация будет проводиться среди спортсменов из 14 провинций южного Таиланда.