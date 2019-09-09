В Сакон-Накхоне спасли увязшую в грязи слониху

Около 11:00 утра воскресенья, 8 сентября, в штаб-квартиру национального парка Phu Phan National Park в одноименном округе провинции Сакон-Накхон поступило сообщение о том, что на территории парка увязла в жидкой грязи взрослая слониха.
Вытягивать животное из грязи пришлось вручную при помощи веревок. Операция продолжалась вплоть до 19:00 вечера, но все же увенчалась успехом. Спасенную слониху затем отпустили в джунгли.
Как пишет Bangkok Post, попавшая в ловушку слониха оказалось 49-летней самкой по имени Нимнуан, выросшей в неволе и выпущенной в дикую природу около десяти лет назад в рамках программы по возвращению слонов в джунгли.