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В Сакон-Накхоне спасли увязшую в грязи слониху

Более восьми часов потребовалось сотрудникам национального парка Phu Phan National Park в провинции Сакон-Нахкон, чтобы спасти увязшую в грязи четырехтонную слониху.

Новости Пхукета

9 Сентября 2019, 12:09 PM
Фото: Pratuan Kajonvuttinun / Bangkok Post

Фото: Pratuan Kajonvuttinun / Bangkok Post

Около 11:00 утра воскресенья, 8 сентября, в штаб-квартиру национального парка Phu Phan National Park в одноименном округе провинции Сакон-Накхон поступило сообщение о том, что на территории парка увязла в жидкой грязи взрослая слониха.

Вытягивать животное из грязи пришлось вручную при помощи веревок. Операция продолжалась вплоть до 19:00 вечера, но все же увенчалась успехом. Спасенную слониху затем отпустили в джунгли.

Как пишет Bangkok Post, попавшая в ловушку слониха оказалось 49-летней самкой по имени Нимнуан, выросшей в неволе и выпущенной в дикую природу около десяти лет назад в рамках программы по возвращению слонов в джунгли.

 

 

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