В Раваи установят 65 новых камер уличного видеонаблюдения

Мэр Раваи Арун Солос объявил о том, что в течение ближайшего месяца в районе будет обновлена и расширена система уличного видеонаблюдения.

Чутхарат Плерин

11 Июня 2019, 06:54 PM

Фото: Petras Gagilas

Согласно заявлению господина Солоса, в Раваи планируется установить 65 новых камер уличного видеонаблюдения. Проект предполагает как установку камер в новых локациях, так и замену уже имеющихся, но служащих в течение многих лет. Картинка со всех камер будет поступать в единый центр мониторинга, обойдется реализация проекта в 17 млн бат.

Также господин Солос анонсировал установку в Раваи камер автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения (несколько таких систем уже работают на острове).

Систему автоматической видеофиксации нарушений ПДД глава района упомянул когда говорил об оснащении камерами тоннеля в Чалонге. В настоящий момент неизвестно, идет ли речь об установке камер автофиксации только в районе кольцевой развязки и тоннеля или в других частях Раваи тоже. При этом господин Солос отметил, что муниципалитет рассчитывает на реализацию проекта в течение этого года.

Отметим, что именно уличное видеонаблюдение сыграло важную роль в раскрытии ограбления туристки 22 мая на набережной Раваи. Двое мужчин на скутере подъехали сзади к шедшей по обочине женщине, после чего пассажир схватил висевшую у нее на плече сумку, а водитель резко открыл газ. К сожалению для жертвы, ремешок сумки не порвался мгновенно, из-за чего туристка сильно ударилась об асфальт.

Момент ограбления был зафиксирован уличной камерой видеонаблюдения, и через шесть дней обоих грабителей задержали в Кароне. Мужчинам предъявили обвинения в совершении ограбления с использованием транспортного средства и причинению вреда здоровья.