В Раваи установили знаки с призывами к безопасному вождению

Каждый из трех знаков представляет собой фронтальную проекцию красной «Хонды» с призывами к безопасному вождению. Знаки были размещены в трех локациях:
- На пересечении Wiset Rd. и Saiyuan Rd.;
- На подъезде к пирсу в Раваи;
- У озера рядом с пляжем Най-Харн.
Знаки были изготовлены с разным текстом. На всех из них имеется призыв к безопасному и ответственному вождению и напоминанием о необходимости надевать шлем при езде на мотоцикле. Однако центральная часть каждого щита посвящена отдельной теме:
- Знак у поворота на Saiyuan Rd. напоминает о ремнях безопасности;
- Знак у пирса просит сбросить скорость и безопасно доехать домой;
- Знак у озера просить не садиться за руль уставшими или пьяными.
Как следует из публикации полиции Чалонга в Facebook, новые знаки простоят на своих местах до окончания кампании за безопасность на дорогах 17 апреля. Куда щиты отправятся после этого, полиция Чалонга не уточнила.