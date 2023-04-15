В Раваи установили знаки с призывами к безопасному вождению

Муниципалитет Раваи и полицейский участок Чалонга установили на дорогах в южной части острова три информационных щита, специально изготовленных к неделе борьбы с аварийностью в Сонгран. Щиты призывают водителей уделять больше внимания безопасности на дорогах: пользоваться ремнями безопасности, соблюдать скоростной режим, не садиться за руль пьяными и уставшими.

Новости Пхукета

Каждый из трех знаков представляет собой фронтальную проекцию красной «Хонды» с призывами к безопасному вождению. Знаки были размещены в трех локациях:

На пересечении Wiset Rd. и Saiyuan Rd.;

и На подъезде к пирсу в Раваи;

У озера рядом с пляжем Най-Харн.

Знаки были изготовлены с разным текстом. На всех из них имеется призыв к безопасному и ответственному вождению и напоминанием о необходимости надевать шлем при езде на мотоцикле. Однако центральная часть каждого щита посвящена отдельной теме:

Знак у поворота на Saiyuan Rd. напоминает о ремнях безопасности;

напоминает о ремнях безопасности; Знак у пирса просит сбросить скорость и безопасно доехать домой;

Знак у озера просить не садиться за руль уставшими или пьяными.

Как следует из публикации полиции Чалонга в Facebook, новые знаки простоят на своих местах до окончания кампании за безопасность на дорогах 17 апреля. Куда щиты отправятся после этого, полиция Чалонга не уточнила.