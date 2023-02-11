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В Раваи туристу вернули кошелек, найденный у пирса детьми морских цыган

Официальные лица Раваи передали владельцу кошелек, который несколько дней назад обнаружили у пирса дети морских цыган. Сами дети уже получили подарки и благодарственные грамоты лично от губернатора Пхукета.

Новости Пхукета

11 Февраля 2023, 01:46 PM
Найденный у пирса кошелек вернули владельцу. Фото: Муниципалитет Раваи

Найденный у пирса кошелек вернули владельцу. Фото: Муниципалитет Раваи

Нашедшие кошелек цыганские дети получили подарки и грамоты от губернатора Пхукета. Фото: PR Phuket

Нашедшие кошелек цыганские дети получили подарки и грамоты от губернатора Пхукета. Фото: PR Phuket

Нашедшие кошелек цыганские дети получили подарки и грамоты от губернатора Пхукета. Фото: PR Phuket

Нашедшие кошелек цыганские дети получили подарки и грамоты от губернатора Пхукета. Фото: PR Phuket

Нашедшие кошелек цыганские дети получили подарки и грамоты от губернатора Пхукета. Фото: PR Phuket

Нашедшие кошелек цыганские дети получили подарки и грамоты от губернатора Пхукета. Фото: PR Phuket

Нашедшие кошелек цыганские дети получили подарки и грамоты от губернатора Пхукета. Фото: PR Phuket

Нашедшие кошелек цыганские дети получили подарки и грамоты от губернатора Пхукета. Фото: PR Phuket

Найденный у пирса кошелек вернули владельцу. Фото: Муниципалитет Раваи

Найденный у пирса кошелек вернули владельцу. Фото: Муниципалитет Раваи

О том, что владелец бумажника нашелся и получил назад свое имущество, муниципалитет Раваи сообщил на своей странице в Facebook в субботу 11 февраля. Сама церемония передачи состоялась утром того же дня.

Мэр Раваи Арун Солос принял участие в мероприятии, но самих цыганских детей в муниципалитете сегодня не было. Для них 9 февраля проводилась отдельная церемония, на которую лично приехал губернатор провинции Наронг Вунсиеу.

Глава провинции вручил всем семерым «чао ле» благодарственные грамоты, а также подарки для них и продуктовые наборы для их семей.

Губернатор Вунсиеу поблагодарил детей за достойный поступок (в найденном кошельке, среди прочего, были деньги) и отметил их вклад в формирование положительного образа Пхукета в глазах туристов.

 

 

 

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