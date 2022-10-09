В Раваи подозреваемый в наркоторговле оказал сопротивление при аресте

Администрация провинции Пхукет в лице местного офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket) сообщила об аресте предполагаемого наркоторговца в Раваи во второй половине дня 8 октября. Согласно сообщению PR Phuket, подозреваемый был вооружен ножами и оказал сопротивление при аресте, попытавшись ранить одного из представителей органов власти.

Новости Пхукета

Жителя Пхукета арестовали с метамфетамином в Раваи. При аресте он, согласно заявлению властей, попытался оказать сопротивление. Фото: PR Phuket

Жителя Пхукета арестовали с метамфетамином в Раваи. При аресте он, согласно заявлению властей, попытался оказать сопротивление. Фото: PR Phuket

Жителя Пхукета арестовали с метамфетамином в Раваи. При аресте он, согласно заявлению властей, попытался оказать сопротивление. Фото: PR Phuket

Жителя Пхукета арестовали с метамфетамином в Раваи. При аресте он, согласно заявлению властей, попытался оказать сопротивление. Фото: PR Phuket

Жителя Пхукета арестовали с метамфетамином в Раваи. При аресте он, согласно заявлению властей, попытался оказать сопротивление. Фото: PR Phuket

В своей публикации PR Phuket ссылается на главу пхукетского Управления обороны Акару Суваттхикуна, одновременно указывая, что арест наркоторговца по имени Пичай (фамилия не указана) проводился на основании распоряжения губернатора Наронга Вунсиеу. Участвовали в операции сотрудники полиции и волонтеры территориальной обороны.

Господин Пичай была арестован около 17:00 в районе деревни морских цыган, которая в отчете PR Phuket фигурирует как «деревня новых тайцев (морского народа)». В обиходе местные жители по-прежнему именуют представителей коренных народностей побережья Андаманского моря «новыми тайцами», поскольку процесс их признания в качестве граждан страны был долгим.

При аресте у господина Пичая, также известного как Мук, изъяли 22 таблетки метамфетамина и 1,2 грамма наркотика в кристаллической форме.

«Когда официальные лица проводили арест и обыск Пичая, он, вооруженный двумя ножами, предпринял попытку нанести травмы одному из сотрудников и сбежать», – говорится в отчете PR Phuket.

Арестованному Пичаю предъявили обвинения в хранении наркотиков первой категории с целью продажи; ношении оружия в общественном месте; сопротивлении аресту путем применения силы.

Отчет PR Phuket заканчивается заявлением о том, что все профильные ведомства продолжат «неумолимое применение мер для предотвращения и решения проблем эпидемии наркотиков во всех частях Пхукета».

Напомним, что после трагедии в Нонг-Буа-Лампху, где наркозависимый полицейский убил 37 человек, губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу собрал руководителей местных ведомств на экстренное совещание, посвященное безопасности образовательных учреждений, борьбе с наркотиками и контролю за оборотом оружия.

Следом официальные лица сообщили о ночном рейде по ночным заведениям Пхукет-Тауна; принудительной госпитализации жителя Ко-Мапрао с обострением психического заболевания; аресте предполагаемого наркоторговца в деревне морских цыган в Раваи. Во всех трех сообщениях фигурировали гражданские власти округа Мыанг-Пхукет и волонтеры территориальной обороны (OrSor).